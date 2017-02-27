В руководстве "Слуги народа" ждут транш МВФ в течение трех недель после принятия закона о банках. Такой прогноз дал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и отметил, что уверен в этом на 200%.
Арахамия предполагает, что закон будет принят 5 мая, плюс три недели, получается транш на конец мая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Electron написав:Почему многие ориентируются, что именно через две недели курс может пойти вверх? Что должно произойти?
Кто эти "многие"? Тут есть группа людей, которые постоянно рассказывают о грядущем росте и как скоро все станет плохо, с целью тормозить падение курса, а по факту после окончания загона спокойно откатываем назад
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
freeze написав:В руководстве "Слуги народа" ждут транш МВФ в течение трех недель после принятия закона о банках. Такой прогноз дал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и отметил, что уверен в этом на 200%.
Арахамия предполагает, что закон будет принят 5 мая, плюс три недели, получается транш на конец мая.
orest написав: А більше ніж 28,5 бачу дуже малоімовірним.
Странно,неделю назад было вангование,что "вернёмся на уровень 25-26,когда всё успокоится". Я спрашивал,что значит успокоится,но ответа не получил. А теперь уже новый выстрел,больше 28.5 не будет,а на каком горизонте времени? Уже всё успокоилось,но 26 не настало,значит будет не больше 28.5?? Я запутался,можно не кидать много всего в кучу,а более конкретно дать прогноз???
1 шановний ви в мене в ігнорі, прочитав абсолютно випадково 2 от для чого займатися такою фігньою? невже не можна нормально спілкуватися? моїх повідомлень тут не так багато і можна ж перечитати уважно, якщо дійсьно цікавить а не мета потриндіти. 3 було чітко написано: без форсмажорів і без первинних розміщень ОВДП діапазон 27-27,5 з відновленням первинних розміщень ОВДП 26-27. 25-26 коли все заспокоїться, тобто коли ЄС і США вийдуть з карантину і "світова економічна криза" закінчиться. Бачення термінів також вказував швидше всього червень, якщо ні то вересень-жовтень ближче до виборів президента США. Зараз, на фоні бєнє-страждань і роздування дефіциту бюджету можуть виникнути форсмажори. Друже ну ви таки або хрестик зніміть, або майтки вдягніть, ну реально "невдобно". Бажаю успіхів у вашій нелегкій справі
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Electron написав:Почему многие ориентируются, что именно через две недели курс может пойти вверх? Что должно произойти?
Кто эти "многие"? Тут есть группа людей, которые постоянно рассказывают о грядущем росте и как скоро все станет плохо, с целью тормозить падение курса, а по факту после окончания загона спокойно откатываем назад
Я держался из последних сил но тоже решил перейти в группу - будитдаражать Дальше держать такой низкий курс очень чревато для экономики.
somilitark написав:Есть альтернативные бесплатные дороги,у нас они будут? А почему не сказать за соседнюю Испанию?
1. "бесплатных дорог" не бывает. Люди так или иначе платят за них в цене топлива (которое у нас сравнительно недорогое даже на фоне весьма небогатой да ещё и нефтедобывающей Румынии) или в виде ежегодного транспортного налога (которого у нас нет вообще, а, допустим, в Германии с её ""бесплатными" дорогами он может быть от 20 до 200 евро в год с легковушки). 2. Потому, что собеседник пожелал сравнить с Францией, это видно из цитаты. А я привык отвечать на вопрос, а не домысливать.
чому це в нас немає транспортного податку? з відміною то, коли власне цей податок сплачувався, році так в 2011, його додали у вартість палива. неважливо в якій формі, але він ж є.
freeze написав:В руководстве "Слуги народа" ждут транш МВФ в течение трех недель после принятия закона о банках. Такой прогноз дал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и отметил, что уверен в этом на 200%.
Арахамия предполагает, что закон будет принят 5 мая, плюс три недели, получается транш на конец мая.
Мне кажется, мы сейчас являемся свидетелями нарастающего кризиса управления. До 5го мая система станет только слабее. Какие там к черту успешные голосования? Арахмия просто выдает желаемое за действительное.
в предыдущие две девальвации гривна сдавалась когда отток капитала достигал 6 млрд долл - это был максимум на то время, сейчас отток капитала также находится на максимальных значениях, пока что на отметке 4 млрд. долл