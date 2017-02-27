Додано: Сер 15 кві, 2020 17:35

Анатомия происходящего кризиса Украины такова: после 2015 года реальный ВВП не растет, но государство увеличивает свои расходы за счет внешних и внутренних инвесторов предлагая им грубо 18% в гривне и 10% в долл. Количество ОВГЗ растет. Снизить расходы государство не может - львиная доля идет на силовой блок - армию, полицию, сбу.



Как государство может отдавать такие большие проценты, если реально экономика растет под 0% ? Частично помогает инфляция и перекредитование. Но все равно, проценты по ОВГЗ выше инфляции, те реальный процент положительный.



Банковская система направляет почти все депозиты в ОВГЗ.



В марте исчезает перекредитование. Приходится перестраивать бюджет и принимается решение долги отдавать за счет эмиссии. А как быть с валютными долгами? Валюты для погашения нет, они не заработаны экономикой и никто в долг не дает. Выход единственный, другого варианта нет - если депозитчики массово ринуться снимать, будет конвертация в гривну.



Если человек прийдет за валютным депозитом, банк ему скажет - спрашивай у государства, я купил на твой депозит овгз. В свою очередь государство скажет - я деньги от овгз направило на армию, спрашивай у силовиков на что они потратили.