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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5101510251035104>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 226
25.01-25.5
5%
12
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
7%
15
27.01-27.5
12%
28
27.51-28.0
13%
30
28.01-28.5
11%
24
28.51-29.0
14%
31
29.01-29.5
5%
11
29.51-30.0
5%
11
больше 30
22%
50
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:00

Почему евро сегодня так вернулось против доллара?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:03

  unicdima написав:
  Alex2006 написав:
  Electron написав:Почему многие ориентируются, что именно через две недели курс может пойти вверх? Что должно произойти?

Кто эти "многие"? Тут есть группа людей, которые постоянно рассказывают о грядущем росте и как скоро все станет плохо, с целью тормозить падение курса, а по факту после окончания загона спокойно откатываем назад :)

Я держался из последних сил но тоже решил перейти в группу - будитдаражать :D
Дальше держать такой низкий курс очень чревато для экономики.

Во-первых, курс сейчас сильно завышен, а не "низкий", а во-вторых, для экономики лучше курс по-ниже, это стимулирует хороший спрос на товары и, как следствие, повышенный товарооборот, ПДВ-отчисления и т.д. Не знаю как может что-то дорожать при текущем торговом балансе и при условии грядущего слива транша МВФ :)
Востаннє редагувалось Alex2006 в Сер 15 кві, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Промпроизводство в США за март упало на 5,4% - рекорд с 1946 г.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:11

  Alex2006 написав:Во-первых, курс сейчас сильно завышен, а не "низкий", а во-вторых, для экономики лучше курс по-ниже, это стимулирует хороший спрос на товары и, как следствие, повышенный товарооборот, ПДВ-отчисления и т.д. Не знаю как может что-т одорожать при текущем торговом балансе и при условии грядущего слива транша МВФ :)

Завышен он был бы если не было проблемы с короной, а теперь и транш и торговый баланс из-за нефти-газа не перекроют дефицит бюджета.
Думаю надо падать до цифр заложенных в бюджете.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:17

  unicdima написав:
  Alex2006 написав:
  Electron написав:Почему многие ориентируются, что именно через две недели курс может пойти вверх? Что должно произойти?

Кто эти "многие"? Тут есть группа людей, которые постоянно рассказывают о грядущем росте и как скоро все станет плохо, с целью тормозить падение курса, а по факту после окончания загона спокойно откатываем назад :)

Я держался из последних сил но тоже решил перейти в группу - будитдаражать :D
Дальше держать такой низкий курс очень чревато для экономики.


Будет и дорожать, и дешеветь.
Тут просто из крайности в крайность, как не 20, так 30.
Хочется какого-то взвешенного и обоснованного мнения.
Как правильно подметил Орест, колебания в диапазоне 25,65-28,35 это всего лишь 5% от 27 грн. Для гривнедепозитчиков не смертельно, для баксодержателей плюс, для спекулянтов заработок)))
Я согласен, что ситуация может поменяться в любой момент но по факту мы уже вторую неделю в боковике, а до этого снижались. Принятие законов, мвф, окончание карантина, выход нерезов, пиковые выплаты и другие факторы могут как ускорить девальвацию, так и наложиться друг на друга и после качелей останемся плюс минус на месте :roll:
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:19

Investor_K Пять дней мы наблюдали ралли, теперь пошел откат. Европейские фондовые рынки ослабли на фоне прогноза инвесторов по восстановлению экономики, они расчитывают на восстановление не раньше чем к концу года. В этой паре сейчас будут любопытные качели, от 1,05 до 1,15 (маловероятно так высоко, но возможно). Думаю до конца недели будем на уровне 1,07, ИМХО.
obagulya
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:35

Анатомия происходящего кризиса Украины такова: после 2015 года реальный ВВП не растет, но государство увеличивает свои расходы за счет внешних и внутренних инвесторов предлагая им грубо 18% в гривне и 10% в долл. Количество ОВГЗ растет. Снизить расходы государство не может - львиная доля идет на силовой блок - армию, полицию, сбу.

Как государство может отдавать такие большие проценты, если реально экономика растет под 0% ? Частично помогает инфляция и перекредитование. Но все равно, проценты по ОВГЗ выше инфляции, те реальный процент положительный.

Банковская система направляет почти все депозиты в ОВГЗ.

В марте исчезает перекредитование. Приходится перестраивать бюджет и принимается решение долги отдавать за счет эмиссии. А как быть с валютными долгами? Валюты для погашения нет, они не заработаны экономикой и никто в долг не дает. Выход единственный, другого варианта нет - если депозитчики массово ринуться снимать, будет конвертация в гривну.

Если человек прийдет за валютным депозитом, банк ему скажет - спрашивай у государства, я купил на твой депозит овгз. В свою очередь государство скажет - я деньги от овгз направило на армию, спрашивай у силовиков на что они потратили.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:43

orest Яким чином зменшення / припинення закордонного туризму підтримає гривню? Ну, не поїхав я за кордон — що, валютні заощадження я побіжу міняти на найкрасивішу? Натомість, з туроператором в Україні потрібно розраховуватись в гривні. Так в разі відміни закордонної подорожі я ще збережу на майбутнє накопичені у валюті кошти. Тобто, матраси можливо і поповняться, але чи додасть це міці національній грошовій одиниці?
Salomon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Если человек прийдет за валютным депозитом, банк ему скажет - спрашивай у государства, я купил на твой депозит овгз.
буквально сегодня УкрСиб сказал мне, что сумму в несколько тыс долл выдадут без ажиотажа при условии заказа накануне. При чём, речь идёт о депо с правом снятия в любой момент, не надо ждать окончания срока.
Учитывая, что больше ФГВ я в одном банке не держу - это равносильно беспроблемной выдаче депо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:45

Поведение НБУ во время карантина сопоставимо с действием мародера-коллаборанта во время войны. Во время отсутствия спроса на импорт и бедственного положения экономики, НБУ не выкупает доллар, который можно направить на помощь экономике. Экономика по сути является кормящей рукой самого НБУ, обеспечивает наполнением его печатную продукцию.

Данная организация оторвалась от реальности и Украины, будто они находятся в другой стране или доживают последнии дни.
Grand Touring
 
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