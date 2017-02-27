Додано: Суб 18 кві, 2020 18:39

«Аккордбанк» Маркаровой возьмет у НБУ рефинанс 740 млн грн.



15 апреля 2020 г «Аккордбанк» установил максимально возможный размер обязательств по генеральному кредитному договору с Нацбанком на 740 млн грн.



«Решение касается, как отдельной заявки, так и общей суммы сделок, которые могут быть заключены с Национальным банком по операциям рефинансирования», - говорится в сообщении «Аккордбанка».



Соотношение суммы сделки к активам банка составляет 24,7%.



Основной владелец банка Даниил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.



"Деньги, скорее всего, будут выводиться через связанные компании", - считает один из банкиров.

Востаннє редагувалось Moneta в Суб 18 кві, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.