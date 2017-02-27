Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 кві, 2020 17:59
Елена8 написав: reus написав:
Так пишут москали, коллоборанты, сепаратисты, оккупанты, жаждущие "русского мира"
Вы себя, к какой категории причисляете?
Я пишу на русском языке в соответствии с правилами этого языка, которые были подтверждены ООН, одним из официальных языков которой и является русский, а вы такой «щирый» почему не на украинском пишете? Кроме как цепляться к словам- по теме сказать не чего?
типичная отмазка украинофоба.
подтверждение ООН что нужно писать "на Украине" вместо "в Украине" не предоставите?
те кто изучают русский язык в Украине не говорят "на Украине". Это правило придумали уже при пуйле.
Востаннє редагувалось
mephala
в Суб 18 кві, 2020 18:03, всього редагувалось 2 разів.
mephala
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:00
Electron написав:
Киев на выходных
Доллар 27,30/27,45
Евро 29,40/29,60
щось дивуэ така стабільність
Дарина
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:01
холява вы предлагаете сидеть по домам вечно? никто ж не знает когда и чем это закончится...
а шо делать?
чик
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:08
Дарина написав:
сьогодні брала в киеві в аптеці по 35 грн - просто маска
алени они не только в валюте бывают...
стоимость пачки- 50 штук настоящих 3х слойных уханевских масок:
edvardd
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:18
Дарина написав: Electron написав:
Киев на выходных
Доллар 27,30/27,45
Евро 29,40/29,60
щось дивуэ така стабільність
Ну есть и с маржой в 2-3 грн если нужно)))
По вашему должны расти или падать?
Я ожидал большего падения на межбанке на прошлой неделе и значительной просадки налички на выходных, но не сложилось.
Electron
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:20
edvardd написав: Дарина написав:
сьогодні брала в киеві в аптеці по 35 грн - просто маска
алени они не только в валюте бывают...
стоимость пачки- 50 штук настоящих 3х слойных уханевских масок:
можу у вас купити цю парку за 100 грн
будет вам гарний навар
Дарина
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:39
«Аккордбанк» Маркаровой возьмет у НБУ рефинанс 740 млн грн.
15 апреля 2020 г «Аккордбанк» установил максимально возможный размер обязательств по генеральному кредитному договору с Нацбанком на 740 млн грн. «Решение касается, как отдельной заявки, так и общей суммы сделок, которые могут быть заключены с Национальным банком по операциям рефинансирования», - говорится в сообщении «Аккордбанка». Соотношение суммы сделки к активам банка составляет 24,7%. Основной владелец банка Даниил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. "Деньги, скорее всего, будут выводиться через связанные компании", - считает один из банкиров.
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Moneta
в Суб 18 кві, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:55
Дарина написав:
порадьте, де найкраще зараз зберігати валюту?
У банці, під вишенькою самий надійний варіант
А якщо серйозно, то залежить від суми. Якщо менше, ніж еквівалент 200 000 грн., то можете й на рахунку банків топ 10 , але ніхто не гарантує, що у разі "шухеру" вам віддадуть валюту, у кращому випадку гривню, по курсу, який може бути далеко не ринковим. Можливий варіант зберігати у депозитній скриньці, але теж немає 100% гарантії повернення тому, що так прописані договори. Теоретично надійно в держбанках на рахунках, якщо сума більше фонда, але якщо не дай бог дефолт, то можливо буде повернення у грн. по курсу, який буде вам не цікавий.
Виводи: вишенька не самий гірший варіант
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reus
в Суб 18 кві, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:55
reus написав: Елена8 написав: Proofy написав:
То, что почти нет тестирования в стране не значит, что все хорошо.
На Украине
делают 3000 тестов в день людям которые имеют симптомы и обращаются в связи с этим в больницы. Предлагаете отлавливать и тестить людей по улицам?
Так пишут москали, коллоборанты, сепаратисты, оккупанты, жаждущие "русского мира"
Вы себя, к какой категории причисляете?
Та нехай пишуть. Всі одразу бачать, що воно москаль, і не треба перевіряти
sergey_sryvkin
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Додано: Суб 18 кві, 2020 18:56
Moneta написав:
«Аккордбанк» Маркаровой возьмет у НБУ рефинанс 740 млн грн.
15 апреля 2020 г «Аккордбанк» установил максимально возможный размер обязательств по генеральному кредитному договору с Нацбанком на 740 млн грн.
«Решение касается, как отдельной заявки, так и общей суммы сделок, которые могут быть заключены с Национальным банком по операциям рефинансирования», - говорится в сообщении «Аккордбанка».
Соотношение суммы сделки к активам банка составляет 24,7%.
Основной владелец банка Даниил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.
"Деньги, скорее всего, будут выводиться через связанные компании", - считает один из банкиров.
Заложат свои ОВГЗ, получат гривну, откупят валюту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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