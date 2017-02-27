Додано: Суб 18 кві, 2020 19:05

Вкладчик1234 написав: Заложат свои ОВГЗ, получат гривну, откупят валюту Заложат свои ОВГЗ, получат гривну, откупят валюту

Многоходовочка.Есть ОВГЗ,сейчас за них по номиналу дают 50%.Но это для лохов.Для своих людей есть варианты.Можно задействовать ниточки,получить под эти ОВГЗ 100% рефинанс,купить валюту и словить профит.Учитесь Ынвесторы,развели вас как котят.п.с. а потом всё будет как у бабы 200,валюты нет,паника,валютные депо бумагой,курс в небеса,а своим дали выйти по сравнительно сладкому курсу.Всех своих летом выпустили летом 2014-го по курсу до 12-ти.Сейчас своих выпускают вообще грубо говоря по курсу восэмь,если считать год к году.А уже немножко позднее рухнет ВВП,зальют всё эмиссией,подтянутся жующие попкорн с бумагой и будет сначала 56,главное всё работает и всё отлично для Ыкспертов от бога,которые на грндепо и не чешутся(((п.с. слушаю в фоновом режиме РБК,говорят никто не будет контролировать сокращение нефтедобычи,это сказки для саудитов,мол механизм контроля сокращения нет и не предвидится,технически рубануть более 2 мио бареля низзя,да и никто и не думает об этом ,главное пообещать