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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5133513451355136

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 244
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
12%
30
27.51-28.0
14%
33
28.01-28.5
11%
26
28.51-29.0
13%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
53
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 19:05

  Вкладчик1234 написав:Заложат свои ОВГЗ, получат гривну, откупят валюту

Многоходовочка.
Есть ОВГЗ,сейчас за них по номиналу дают 50%.Но это для лохов.
Для своих людей есть варианты.
Можно задействовать ниточки,получить под эти ОВГЗ 100% рефинанс,купить валюту и словить профит.
Учитесь Ынвесторы,развели вас как котят.

п.с. а потом всё будет как у бабы 200,валюты нет,паника,валютные депо бумагой,курс в небеса,а своим дали выйти по сравнительно сладкому курсу.
Всех своих летом выпустили летом 2014-го по курсу до 12-ти.
Сейчас своих выпускают вообще грубо говоря по курсу восэмь,если считать год к году.
А уже немножко позднее рухнет ВВП,зальют всё эмиссией,подтянутся жующие попкорн с бумагой и будет сначала 56,главное всё работает и всё отлично для Ыкспертов от бога,которые на грндепо и не чешутся(((

п.с. слушаю в фоновом режиме РБК,говорят никто не будет контролировать сокращение нефтедобычи,это сказки для саудитов,мол механизм контроля сокращения нет и не предвидится,технически рубануть более 2 мио бареля низзя,да и никто и не думает об этом ,главное пообещать :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 19:25

  sergey_sryvkin написав:Та нехай пишуть. Всі одразу бачать, що воно москаль, і не треба перевіряти

Так вони себе завжди і всюди почувають господарями життя. "Там, где ступила нога русского солдата, там и Россия", тому намагаються "сіяти розумне добре вічне" в їх розумінні. І повчати нас як потрібно "правильно". Вже йде сьомий рік війни, а вони ще не можуть збагнути, що не вони господарі на цій землі.
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