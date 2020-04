Додано: Суб 18 кві, 2020 23:13

Qwerty написав: flyman написав: asti написав: Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//) Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)

не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація",

Тобто за 25 років ніхто не порозумнішав і не зробив висновків?! І питання - тоді ви мали на руках клаптик паперу, не розуміючи взагалі що це і для чого, а зараз у людей не папірець, а реальний пай, який він багато років здає в оренду і кожний рік отримує дохід від здачі!!! Ви не відчуваєте різницю?! І чому у нього повинно з`явитися бажання бути обдуреним і віддати всі права на реальну землю?! Жодної схожості ситуацій я не бачу! Якщо земля реально стартане з цифри в 1000 доларів за гектар, то за пай власник виручить близько 4 тисяч доларів! Така вартість була у приватизаційного ваучера?! Ви його продали за таку суму?! Більшість віддала за пару пляшок горілки! Тобто на вашу думку селянин погодиться замість 4 тисяч доларів отримати дві пляшки горілки?! Звідки у вас впевненість, що вони ідіоти?! Тобто за 25 років ніхто не порозумнішав і не зробив висновків?! І питання - тоді ви мали на руках клаптик паперу, не розуміючи взагалі що це і для чого, а зараз у людей не папірець, а реальний пай, який він багато років здає в оренду і кожний рік отримує дохід від здачі!!! Ви не відчуваєте різницю?! І чому у нього повинно з`явитися бажання бути обдуреним і віддати всі права на реальну землю?! Жодної схожості ситуацій я не бачу! Якщо земля реально стартане з цифри в 1000 доларів за гектар, то за пай власник виручить близько 4 тисяч доларів! Така вартість була у приватизаційного ваучера?! Ви його продали за таку суму?! Більшість віддала за пару пляшок горілки! Тобто на вашу думку селянин погодиться замість 4 тисяч доларів отримати дві пляшки горілки?! Звідки у вас впевненість, що вони ідіоти?!

є ще одна неув"язочка, чому колгоспникам землю дали, 7 млн населення, а решті 43 млн?

