athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
Ошибаетесь, агрохолдинги уже лет пять как непротив и поддерживают. Наконец-то мороки по оформлению земли со временем для них будет меньше, да и появится открытая возможность прикупить зепли из госрезерва на аукционах (именно она интересна в основном, а не паи пересичных).
Никому особо ничего другого пока платить не придется, ибо агрохолдинги\трейдеры это не только земля, а в первую очередь инфраструктура (!!!): элеваторы, логистика, перевалка. Именно поэтому все они уже давно вкладывают в это основные ресурсы. Если у вас только земля - вы мелкая сошка и при необходимости вас просто задушат, особенно если вы сильно завязаны на конкретный регион географически.
Абсолютно правильна трактовка питання! Тому й дрібні фермери категорично проти зняття мораторію, бо конкурувати з агрохолдингами їм не під силу! Тому й перший варіант закону з величезними до 200 тисяч гектарів, а потім 100 тисяч в одні руки був абсолютно неприйнятний для майже всіх фермерів! Кінцевий варіант це абсолютно ні про що і не несе в собі жодної загрози! На мою думку це як полігон для випробування наступних мір і заходів по лібералізації ринку землі! Я б навіть збільшив би можливість купівлі однією особою до 500 гектарів! Це десь середня величина більш-менш нормального фермерського господарства! І треба зазначити, що купується як і передається в оренду право обробляти землю і отримувати з цього прибутки, а не дику версію, що купив, а через 7 років продав! Від цього залежить і все інше! І дійсно агрохолдинги які вклали сотні мільйонів доларів, а декілька і суми в мільярди доларів в інфраструктуру, від землі в будь-якій формі не відмовляться і мають серйозне лоббі серед і депутатів, і чиновників! І вони ті агрохолдинги є сучасними замкнутими циклами на виробництво курятини, яєчного порошку, рослинної олії, і великий обсяг експорту, тому держава вимушена буде з ними рахуватися! Як і вони з пайовиками або власниками землі! Обдурити селян не вийде - не ті часи!
asti написав:Ваучерная приватизация не выстрелила из-за низкой культуры населениям: правовой, инвестиционной, управленческой и так далее, а вообще-то идея была правильная. Посмотрите на стоимость акций американских корпораций - Эппл, Майкрософт, Макдональдс и так далее с момента ваучерной приватизации, а это 1993 - 1999 годы их стоимость увеличилась в десятки и даже сотни раз. То есть, по аналогии, наши люди получившие ваучеры и с умом их вложившие могли бы стать чуть ли не долларовыми миллионерами к настоящему моменту но не стали. Причины я привел выше//)
не вистрелила, так як була з самого початку задумана як "прихватизація", те саме із "продажем землі"
Тобто за 25 років ніхто не порозумнішав і не зробив висновків?! І питання - тоді ви мали на руках клаптик паперу, не розуміючи взагалі що це і для чого, а зараз у людей не папірець, а реальний пай, який він багато років здає в оренду і кожний рік отримує дохід від здачі!!! Ви не відчуваєте різницю?! І чому у нього повинно з`явитися бажання бути обдуреним і віддати всі права на реальну землю?! Жодної схожості ситуацій я не бачу! Якщо земля реально стартане з цифри в 1000 доларів за гектар, то за пай власник виручить близько 4 тисяч доларів! Така вартість була у приватизаційного ваучера?! Ви його продали за таку суму?! Більшість віддала за пару пляшок горілки! Тобто на вашу думку селянин погодиться замість 4 тисяч доларів отримати дві пляшки горілки?! Звідки у вас впевненість, що вони ідіоти?!
є ще одна неув"язочка, чому колгоспникам землю дали, 7 млн населення, а решті 43 млн? ось така "справедливість"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
Ошибаетесь, агрохолдинги уже лет пять как непротив и поддерживают. Наконец-то мороки по оформлению земли со временем для них будет меньше, да и появится открытая возможность прикупить зепли из госрезерва на аукционах (именно она интересна в основном, а не паи пересичных).
Никому особо ничего другого пока платить не придется, ибо агрохолдинги\трейдеры это не только земля, а в первую очередь инфраструктура (!!!): элеваторы, логистика, перевалка. Именно поэтому все они уже давно вкладывают в это основные ресурсы. Если у вас только земля - вы мелкая сошка и при необходимости вас просто задушат, особенно если вы сильно завязаны на конкретный регион географически.
Так державну ж і не будуть продавати!І мороки менше не стане при квоті в 100 га (чи навіть 1000 га). А от конкуренція з боку заходу для них - серпом по я...м
Я б сказав, що з Заходу може й не так страшно, бо там інтерес так собі, а ось зі сторони Китаю і арабів то дійсно і зацікавленість і фінансова подушка присутні! І останні два роки кількість їх делегацій зашкалювала! Ось вони і готові і будуть вкладати мільярди, причому у випадку з Китаєм сюди піде і їхня інфраструктура! Так, що вони вбивають двох зайців! Коронавірус трішки притормозив їх діяльність, але вони вже діяли на верхніх ешелонах влади і серед депутатів!
athena1 написав:Додам, що як раз великі агрохолдинги і не дуже зацікавлені в продажі. Бо доведеться платити ринкові ціни, а не так як зараз... Плюс є дуже багата нотаріальних угод, в яких розписано, що після зняття мораторію, земля переходить у власність кредитора. Весело буде по-любому
Ні великі ні маленькі агрохолдинги ні дрібні фермери не зацікавлені в вільному ринку землі з участю інозмеців. Зараз вони отримують надприбутки, сплачуючи дрібязкову орендну плату та імітуючи конкуренцію на ринку оренди у "міжсобойчиках". На отримані надприбутки виконуєть фінансування карманних політиків, СМІ, коррупція правоохоронної системи. Відкриття вільного ринку землі означає смерть наявної звязки олігархів та істеблішменту і повне переформатування політичної системи. Прийнята редакція закону про землю ніяк цю проблему не вирішує, 100 Га в руки -це курам на сміх, хотіли закон про землю ? отримайте і дваайте нам обіцяне кред итне бабло а олігархи як "доїли" свої сотні тисяч Га так і продовжать це робити. Як-би хотіли зробити щось корисне для людей та держави то замість того щоб розпайовувати землю та роздавати її людям з яких 99% обробляти її не зможуть могли виставити землі колишніх колгоспів в оренду десь так на 7 років і допустити до оренди взагалі всіх: Китайців, арабів, США, Європу і т.п. І землі залишалась-би в державній владі і доходи від оренди були-б такі що їх вистачило-би і на високі зарплати медиках/вчителям і на дороги і на багато всього іншого. І це дійсно було-б ринкових механізмом. А зараз у нас суворе середньовіччя -невелика купка людей загрібає собі весь прибуток та "башляє" гроші політикам/СМІ/правоохоронцям щоб ця ситуація зберігалась якомога довше під лознгами "не дамо розікратсти нашу землю" Прикол в тому що бабло вони отримують з тієї землі як зі своєї, але вони її не купляли, вони роздали її темним селянам з надією викупити занедорого а покищо вже третій десяток років отримують фінрезультат від експлуатації тієї землі у свій карман.
Так і я про це. На Львівщині є пару "Маркізів -Карабасів". Куплять для футбольноі команди форму, церкві щось дадуть, роздадуть трохи бабла місцевій владі і "правоохоронця" і все ок! Іноземці для них - зайві витрати.
Тобто податки ці Маркізи не платять?! Вони якоюсь особливою постановою вивільнені?! А дрібні підприємці купують форму команді і все інше шо ви описали фінансують?!
Striker написав:Дамы и Господа! объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете) Ведь выехать из Украины фактически не возможно... Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последнее не грозит.
Да золото б’є максимуми!!! 1762 долари за унцію!!! Вже важко і пригадати коли таке було! Купівля вже по 55 за грам!!! Цікаво Ден скинув свій об’єм чи тримає?! Якщо тримає, то при реалізації нині буде в большом плюсє! Думаю до Великодня буде 1800...
Кто такой Дэн?))[/quote] Гуру в сфері рекламного бізнесу докарантинноі епохи! Він тут колись писав, що взяв близько 3 кіло по 40 доларів за грам! Ціна підіймалася до 55,5; його можливий прибуток міг скласти 46500! Непогано для періоду десь в 5-6 місяців! Тільки він десь пропав! Може відпишеться... Дійсно один із тих кого було цікаво почитати!
Qwerty написав:Да золото б’є максимуми!!! 1762 долари за унцію!!! Вже важко і пригадати коли таке було! Купівля вже по 55 за грам!!! Цікаво Ден скинув свій об’єм чи тримає?! Якщо тримає, то при реалізації нині буде в большом плюсє! Думаю до Великодня буде 1800...
Qwerty написав:Ви не можете просто купити... Треба заключити договори оренди з селянами або купити весь майновий комплекс з правом передачі прав... І все рівно вам крім податків прийдеться платити власникам землі за паї! Це абсолютно різні суми як по регіонам так і по господарствам! Ну і який резон брати землю і нічого з нею не робити?! Тоді вона заросте бур’янами! Це теж саме як брати авто під таксування і поставити його в гараж!
Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?
Перспективи оренди, та інші види діяльності на ній поки що опустимо.
Якщо відкриють ринок землі, то право встановлювати суму податків буде у місцевої влади(сільських, селищних рад чи ОТГ) і скільки це буде сказати не можу! Поживемо - побачимо! І все рівно це будуть різні суми в залежності від регіону і від НГО! Можете подивитися яка оцінка вашої землі у вас в регіоні і взяти приблизно 2-3 відсотки! З введенням ринку впевнений, що сума збільшиться, щоб не було багато бажаючих на купівлю! Ну і там є ще декілька нюансів... Такі як пільги, як призначення землі - рілля чи садівництво, від форми господарства і групи оподаткування і інше! Якщо цікаво - подивіться нормативні документи!
Zebra написав:Я маю на увазі, якщо відкриють ринок землі - купити 100 гектарів дозволених по 40 тысяч грн на гектар як інвестиція. Скільки кожний рік потрібно платити податків за володіння землею?
Это местный налог, ставку надо уточнять в соответствующем местном совете либо в местной ГНИ. Макс размер - 1% от нормативной оценки в год. Нормативную оценку можно узнать через сайт Геокадастра по кадастровому номеру участка.
При введенні ринку землі податок буде збільшений до 2-3 відсотків щоб покращити фінансовий стан місцевих ОТГ! Ніхто подарунків власникам землі робити не буде! І НГО може бути переглянута! Питання чи будуть якісь певні пільги залишається відкритим! Все це буде висвітлено в Законі про бюджет на 2021 рік з умовою прийняття закону про особливості ринку земель сільгосппризначення і тоді стане зрозуміло все! Говорити про купівлю 100 гектарів в 2021 році і приміняти норми які не передбачають купівлі це абсурд! Тому, що нині є плата за паї, тому і ставка податку до 1%, а при купівлі землі залишиться лише податок! І він однозначно не буде таким відносно низьким!