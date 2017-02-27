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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5130513151325133

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 245
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
31
27.51-28.0
13%
33
28.01-28.5
11%
26
28.51-29.0
13%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
53
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:47

Христос воскрес! Воістину воскрес!
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Kalgan
 
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Пожар ядерная война


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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 06:58

  orest написав: Закрили ресторани-бари-магазини з лахами-кінотеатри-спортзали-навчальні заклади. При чому, що більшість з них працює онлайн-на доставку!!!

Интересно, кто-то вникает в то, что Орест пишет?
Нет, то, что он успокаивает "всепропальщиков", - это замечательно! Сам не люблю крайности, меня одинаково бесит и Кабанчик, и Алекс2006.

Но хотелось бы узнать, как на доставку работают "кинотеатры и спортзалы". Именно живые кинотеатры, а не Мегого и Свиттв. Именно живые фитнес-залы, а не всякие "онлайн-спортзалы по телефону"? Магазины одежды (обожаю это львовское слово "лахи") на доставку тоже работать не смогут: для этого надо было заранее подумать об онлайн-магазине. При этом забыли многочисленные рынки-базары, где тысячи и десятки тысяч мелких предпринимателей вложились в сезонный товар... а сезон уже прошел, а чтобы купить что-нибудь ненужное - надо продать что-нибудь ненужное. А десятки тысяч тех, кто работал неофициально, просто пополнят ряды желающих выехать в Польши-Чехии, т.к. в Украине они потеряли не просто место работы, а шанс ее найти.

Как это повлияет на курс доллара? С одной стороны, конечно, спрос на доллар со стороны бизнеса упадет. Да и населению не за что будет брать.
Вот только в последние годы не мелко-средний бизнес и не население формируют основной спрос на валюту. Потому-то курс сейчас определяется на межбанке, а не на наличном рынке. И потому после каждого чиха на безнале нал прыгает с удвоенной скоростью.
Учимся правильно расставлять приоритеты и причины происходящего.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 07:05

  Grand Touring написав:
  zzzzzz написав:Очень любопытно, они же собирались увеличивать уставной капитал ))) Или будут на бумаге его увеличивать ?

любопытно, что при собственном капитале 250 млн грн, им дали рефинанс в 740 млн грн (очень нездоровое доверие нбу к банку)

думаю гляну что за банк, лента новостей:
за год активы "Аккордбанка" выросли почти в 3 раза.
превышен почти в 2 раза норматив кредитов выданных одному инсайдеру
нбу оштрафовал банк за нарушение финмониторинга на 2 млн грн

Вывод - очередная мелочь вошедшая в азарт рубания бабла пока есть возможность

Немного неправильный вывод.
Маркарова с мужем просто выводят свои деньги, после чего положат "Аккорд". Я бы на месте его клиентов быстро-быстро оттуда выводил все. Особенно юрлица, их деньги не защищены ничем. Физики хоть по 200к получат.
Искатель
 
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