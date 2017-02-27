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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 кві, 2020 05:48
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 19 кві, 2020 06:58
Интересно, кто-то вникает в то, что Орест пишет?
Нет, то, что он успокаивает "всепропальщиков", - это замечательно! Сам не люблю крайности, меня одинаково бесит и Кабанчик, и Алекс2006.
Но хотелось бы узнать, как на доставку работают "кинотеатры и спортзалы". Именно живые кинотеатры, а не Мегого и Свиттв. Именно живые фитнес-залы, а не всякие "онлайн-спортзалы по телефону"? Магазины одежды (обожаю это львовское слово "лахи") на доставку тоже работать не смогут: для этого надо было заранее подумать об онлайн-магазине. При этом забыли многочисленные рынки-базары, где тысячи и десятки тысяч мелких предпринимателей вложились в сезонный товар... а сезон уже прошел, а чтобы купить что-нибудь ненужное - надо продать что-нибудь ненужное. А десятки тысяч тех, кто работал неофициально, просто пополнят ряды желающих выехать в Польши-Чехии, т.к. в Украине они потеряли не просто место работы, а шанс ее найти.
Как это повлияет на курс доллара? С одной стороны, конечно, спрос на доллар со стороны бизнеса упадет. Да и населению не за что будет брать.
Вот только в последние годы не мелко-средний бизнес и не население формируют основной спрос на валюту. Потому-то курс сейчас определяется на межбанке, а не на наличном рынке. И потому после каждого чиха на безнале нал прыгает с удвоенной скоростью.
Учимся правильно расставлять приоритеты и причины происходящего.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Додано: Нед 19 кві, 2020 07:05
Немного неправильный вывод.
Маркарова с мужем просто выводят свои деньги, после чего положат "Аккорд". Я бы на месте его клиентов быстро-быстро оттуда выводил все. Особенно юрлица, их деньги не защищены ничем. Физики хоть по 200к получат.
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