Большие предпосылки что у одного из наших мощных торговых партнеров продолжится девальвация лиры и соответственно их продукция будет душить наше производство при крепкой гривне:
В начале апреля Институт статистики Турции (TUIK) опубликовал данные, согласно которым доходы страны от туризма в 2019 году составили 34 млрд 520 млн 332 тыс. долларов. При этом специалисты института прогнозируют, что число туристов в 2020 году сократится на 80 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Повестка дня Турции». Уточняется, что в прошлом году Турцию посетили 51,7 млн туристов (из январских данных TUIK). В этом году ожидается 10 млн 340 тысяч туристов. Если рассчитывать доход (пропорционально снижению количества туристов), тогда Турция в этом году может заработать всего 6 млрд 904 млн 66 тыс. 400 долларов. Нетрудно посчитать, что прит таком раскладе потери турецкой туриндустрии в этом году составят около 28 млрд долларов.
komp написав:Большие предпосылки что у одного из наших мощных торговых партнеров продолжится девальвация лиры и соответственно их продукция будет душить наше производство при крепкой гривне:
Та вона й так чимала за рік у порівнянні з нами)) Та й в інших торгових партнерів не стоїть на місці. Для порівняння за рік: ліра девальвувала на 18,9%, злотий - 9,8%, дерев'яний - 15,8% гривня, як вкопана, 0,3%! Тому порівнюючи так званий крос-курс злотий/гривня для диверсифікації ще трохи "дешевого" PLN по 6.3 таки взяв)).
Востаннє редагувалось stryzhko в Нед 19 кві, 2020 15:51, всього редагувалось 3 разів.
komp написав:Большие предпосылки что у одного из наших мощных торговых партнеров продолжится девальвация лиры и соответственно их продукция будет душить наше производство при крепкой гривне:
Та вона й так чимала за рік у порівнянні з нами)) Та й в інших торгових партнерів не стоїть на місці. Для порівняння за рік: ліра девальвувала на 18,9%, злотий - 9,8%, дерев'яний - 15,8% гривня, як вкопана, 0,3%!
просто гривна була ну дууууже недооцінена в 2015 - 2018 роках і зараз еок = 16 грн за 1 нікомунепотрібний
Искатель написав:Если кто-то решил, что "Гонтарева очистила банковскую систему", и больше ни один банк не упадет... я лишь грустно улыбнусь.
у вас опечатка, "обчистила"
Я вірно розумію, ви вважаєте, що та сотня закритих за Гонтаревої банків була біла, пухнаста, продуктивна, вони кредитовали реальний сектор економіки, нічого не крали, та зміцнювали економічну міць держави?.. Наведете приклади?..
Nickmess написав:reus ну воровство то понятно. и на сколько я помню это все было в отделениях без отдельной комнаты. вы просто писали в договоре есть проблемы вот и стало интересно, вскрытие с понятыми вроде только в штатах было когда золото экспроприировали, и то там не понятно все сразу или только те кто хотел открыть?
Согласно договора, вы арендуете ячейку. Сохранность содержимого де юре никто не гарантирует и не контролирует. В очередной раз вы приходите за содержимым, а его нет. Ну напишите вы заяву в полицию, откроют криминальное производство по факту кражи. Ну и что? Вам банк ничего формально не должен. Даже если поймают вора, но у него кроме анализа нечего взять. Возможность почистить ячейку неофициально всегда существует. Ну а официально, по решению суда тем более. Вот только гарантии никто вам не даст, что если на вас наедут официально, но окажется, что вы белый и пушистый, то вам вернут содержимое ячейки. Сколько у нас пропадало вещь доков и никто не нес за это ответственность, вы даже не представляете.
reus написав:Вот только гарантии никто вам не даст, что если на вас наедут официально, но окажется, что вы белый и пушистый, то вам вернут содержимое ячейки. Сколько у нас пропадало вещь доков и никто не нес за это ответственность, вы даже не представляете.
orest написав: Закрили ресторани-бари-магазини з лахами-кінотеатри-спортзали-навчальні заклади. При чому, що більшість з них працює онлайн-на доставку!!!
Интересно, кто-то вникает в то, что Орест пишет? Нет, то, что он успокаивает "всепропальщиков", - это замечательно! Сам не люблю крайности, меня одинаково бесит и Кабанчик, и Алекс2006.
Но хотелось бы узнать, как на доставку работают "кинотеатры и спортзалы". Именно живые кинотеатры, а не Мегого и Свиттв. Именно живые фитнес-залы, а не всякие "онлайн-спортзалы по телефону"? Магазины одежды (обожаю это львовское слово "лахи") на доставку тоже работать не смогут: для этого надо было заранее подумать об онлайн-магазине. При этом забыли многочисленные рынки-базары, где тысячи и десятки тысяч мелких предпринимателей вложились в сезонный товар... а сезон уже прошел, а чтобы купить что-нибудь ненужное - надо продать что-нибудь ненужное. А десятки тысяч тех, кто работал неофициально, просто пополнят ряды желающих выехать в Польши-Чехии, т.к. в Украине они потеряли не просто место работы, а шанс ее найти.
Как это повлияет на курс доллара? С одной стороны, конечно, спрос на доллар со стороны бизнеса упадет. Да и населению не за что будет брать. Вот только в последние годы не мелко-средний бизнес и не население формируют основной спрос на валюту. Потому-то курс сейчас определяется на межбанке, а не на наличном рынке. И потому после каждого чиха на безнале нал прыгает с удвоенной скоростью. Учимся правильно расставлять приоритеты и причины происходящего.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили. Спробую зробити висновки. А зараз коротко відповім на питання, які Ви задали. Я і так написав досить великий текст, який мало хто прочитав до кінця, ще там розписувати, хто і як працює (тим більше, всі чудово знають, хто як працює, навіть коли роблять вигляд, що ні. Я зараз не про Вас, а про монет з сомілітарками). Так, кінотеатри не працюють зараз зовсім, але це не смертельно, а щодо спортзалів: де ви бачили зал, який не бере оплату наперед? Спортлайф бере оплату на рік на перед, хтось на квартал, вони поки зовсім не відчувають жодних проблем. Щодо інтернет магазинів, а в чому проблеми їх відкрити? Це завдання вже під силу любому ІТішнику, навіть ще безбородому. Крім того, хто заборонив використовувати вже існуючі площадки як от Розетка, ОЛХ, ПРОМ, КАСТА і тд? А ще, у Львові дуууже багато магазинів-магазинчиків-навіть продавців з базарів успішно реалізовують свою продукцію через фейсбук з інстаграмом. Виявляється, цей інтернет-непотріб можна з величезною користю використовувати. Щодо асортименту, асортимент зараз максимально безболісний: сезону весна-осінь 2020. Це не зимове взуття чи кожухи з пуховиками, сезон реалізації яких дійсьно короткий. Щодо неофіційного працевлаштування, якраз в тому дописі я все і описав, треба працювати офіційно. Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах. І ще до написаного в коментованому Вами повідомленні
Через пандемію коронавірусу і закриття кордонів страждають фермери Західної Європи. Для виконання сезонних робіт доводиться привозити гастарбайтерів чартерами.
https://24tv.ua/u_zahidniy_yevropi_gast ... i_n1328901 Маю знайомих в Німеччині, Польщі, Нідерландах, вони підтверджують, що сезонний врожай під загрозою через брак працівників. В такій ситуації ми б могли в рази збільшити експорт городини-овочів, але наші на херсонщині-миколаївщині-одещині все викидають на смітники, адже працювати є кому, але все начорно і якщо не продадуть вздовж дороги (бо базари закриті) то все, інші цивілізовані шляхи їм закриті, бо ні дозволів ні сертифікатів, ні гігієнічних висновків. Сумно... Щодо того, що реально впливає на курс, я писав ось тут viewtopic.php?p=4938074#p4938074 Веселих свят усім і повторю ще раз: не страшно помилитися, страшно висновки не зробити. Надіюся, ми зможемо зробити висновки з тих помилок, які ми натворили, особливо за останній рік...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав: Закрили ресторани-бари-магазини з лахами-кінотеатри-спортзали-навчальні заклади. При чому, що більшість з них працює онлайн-на доставку!!!
Интересно, кто-то вникает в то, что Орест пишет? Нет, то, что он успокаивает "всепропальщиков", - это замечательно! Сам не люблю крайности, меня одинаково бесит и Кабанчик, и Алекс2006.
Но хотелось бы узнать, как на доставку работают "кинотеатры и спортзалы". Именно живые кинотеатры, а не Мегого и Свиттв. Именно живые фитнес-залы, а не всякие "онлайн-спортзалы по телефону"? Магазины одежды (обожаю это львовское слово "лахи") на доставку тоже работать не смогут: для этого надо было заранее подумать об онлайн-магазине. При этом забыли многочисленные рынки-базары, где тысячи и десятки тысяч мелких предпринимателей вложились в сезонный товар... а сезон уже прошел, а чтобы купить что-нибудь ненужное - надо продать что-нибудь ненужное. А десятки тысяч тех, кто работал неофициально, просто пополнят ряды желающих выехать в Польши-Чехии, т.к. в Украине они потеряли не просто место работы, а шанс ее найти.
Как это повлияет на курс доллара? С одной стороны, конечно, спрос на доллар со стороны бизнеса упадет. Да и населению не за что будет брать. Вот только в последние годы не мелко-средний бизнес и не население формируют основной спрос на валюту. Потому-то курс сейчас определяется на межбанке, а не на наличном рынке. И потому после каждого чиха на безнале нал прыгает с удвоенной скоростью. Учимся правильно расставлять приоритеты и причины происходящего.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили.
Похоже, Вы прочитали по диагонали. Вас я ни к кому не приравнивал. Наоборот, сказал, что очень хорошо, что Вы успокаиваете "всепропальщиков". Как я мог сравнить Вас с Кабанчиком или Алексом? Ну, Вы даете...