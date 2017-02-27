Искатель написав:

orest написав: Закрили ресторани-бари-магазини з лахами-кінотеатри-спортзали-навчальні заклади. При чому, що більшість з них працює онлайн-на доставку!!! Закрили ресторани-бари-магазини з лахами-кінотеатри-спортзали-навчальні заклади. При чому, що більшість з них працює онлайн-на доставку!!!

Интересно, кто-то вникает в то, что Орест пишет?Нет, то, что он успокаивает "всепропальщиков", - это замечательно! Сам не люблю крайности, меня одинаково бесит и Кабанчик, и Алекс2006.Но хотелось бы узнать, как на доставку работают "кинотеатры и спортзалы". Именно живые кинотеатры, а не Мегого и Свиттв. Именно живые фитнес-залы, а не всякие "онлайн-спортзалы по телефону"? Магазины одежды (обожаю это львовское слово "лахи") на доставку тоже работать не смогут: для этого надо было заранее подумать об онлайн-магазине. При этом забыли многочисленные рынки-базары, где тысячи и десятки тысяч мелких предпринимателей вложились в сезонный товар... а сезон уже прошел, а чтобы купить что-нибудь ненужное - надо продать что-нибудь ненужное. А десятки тысяч тех, кто работал неофициально, просто пополнят ряды желающих выехать в Польши-Чехии, т.к. в Украине они потеряли не просто место работы, а шанс ее найти.Как это повлияет на курс доллара? С одной стороны, конечно, спрос на доллар со стороны бизнеса упадет. Да и населению не за что будет брать.Вот только в последние годы не мелко-средний бизнес и не население формируют основной спрос на валюту. Потому-то курс сейчас определяется на межбанке, а не на наличном рынке. И потому после каждого чиха на безнале нал прыгает с удвоенной скоростью.Учимся правильно расставлять приоритеты и причины происходящего.ХРИСТОС ВОСКРЕС!