RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5133513451355136

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 247
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
32
27.51-28.0
13%
33
28.01-28.5
11%
26
28.51-29.0
13%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:01

  orest написав:Щодо того, що реально впливає на курс, я писав ось тут viewtopic.php?p=4938074#p4938074
Веселих свят усім і повторю ще раз: не страшно помилитися, страшно висновки не зробити. Надіюся, ми зможемо зробити висновки з тих помилок, які ми натворили, особливо за останній рік...

На самом деле я очень внимательно Вас читаю, тем более, что после смерти ДС на этой ветке тех, кого стоит читать, можно по пальцам пересчитать.
Знаете, мне импонирует Ваш оптимизм. И дай Бог, чтобы Вы оказались правы. Но жизнь научила меня закладываться на худший вариант, тогда нейтральный воспринимается,как бонус.
И о курсе (хоть сейчас и выходной, но не люблю офтопить): я читал, что Вы допускаете возврат в область 25-26 при восстановлении интереса к ОВГЗ. Скажите: Вы реально верите, что возможно возродить интерес к первичным выпускам ОВГЗ Минфина? Если да, то какое для этого чудо должно произойти?
Искатель
 
Повідомлень: 3603
З нами з: 22.02.16
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 5133513451355136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1761, 1762, 1763
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17625 2217024
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 09:40
OptiX
Валютный рынок в мире 1 ... 690, 691, 692
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6912 1543648
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 17:25
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 82220
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.