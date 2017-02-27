orest написав:Щодо того, що реально впливає на курс, я писав ось тут viewtopic.php?p=4938074#p4938074
Веселих свят усім і повторю ще раз: не страшно помилитися, страшно висновки не зробити. Надіюся, ми зможемо зробити висновки з тих помилок, які ми натворили, особливо за останній рік...
На самом деле я очень внимательно Вас читаю, тем более, что после смерти ДС на этой ветке тех, кого стоит читать, можно по пальцам пересчитать.
Знаете, мне импонирует Ваш оптимизм. И дай Бог, чтобы Вы оказались правы. Но жизнь научила меня закладываться на худший вариант, тогда нейтральный воспринимается,как бонус.
И о курсе (хоть сейчас и выходной, но не люблю офтопить): я читал, что Вы допускаете возврат в область 25-26 при восстановлении интереса к ОВГЗ. Скажите: Вы реально верите, что возможно возродить интерес к первичным выпускам ОВГЗ Минфина? Если да, то какое для этого чудо должно произойти?