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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5136513751385139

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 247
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
32
27.51-28.0
13%
33
28.01-28.5
11%
26
28.51-29.0
13%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:49

  Starikan написав:
  prodigy написав: у нас своя свадьба, но 100-150млдр напечатанных денег наша экономика тоже не заметит
12 млн пенсионеров, из которых 8млн получают пенсию до 5к гривен
дайте этим пенсам на 1к, а 5к "материальной допомоги" (это 40 млрд гривен), поверьте никто не купил доллари, а если купять лекарства, продукты, кто-то погасит долги, то от печатания гривны будет 99% пользы

Чивоужтам, давайте раздадим всем жителям по 10к (это же "всего 400 млрд"), "купят лекарства, продукты, кто-то погасит долги" 8)
Если уж помогать, то тем, кто потерял работу из-за кризиса.


Так нечего выплачивать,судя по писанине особо одарённых персонажей,карантин полезен и только на пользу идёт,всё работает на докарантинных оборотах,а сколько там в малом бизнесе и на базарах с кинотеатрами и в ресторанах,примерно 8 миллионов работающих,ерунда,все приспособились и кто хочет уже по 2 нормы прибыли даёт :lol: ,главное отбелить своё депо грндепо до августа с точкой безубыточности на уровне 26.3,а там уже поменяется пластинка,по факту звиздеца(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:52

prodigy

Привет ,Брат .
У нас в парилке ,как было 300 за час ,так и осталось .
Ссылаются на то , что эксклюзив и рискуют .
Сегодня звонили из России....Самара ,Москва,Владимир ,Рязань ,Поздравляли !

Говорят ,что ВСЕ переболели !(это оффтоп , так что затыкаюсь ).
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:56

  Trast написав:Та нічого ти не думав, коли це було?


Я с вами водку не пил,может пора с незнакомыми людьми быть на вы??

Верните короче Оксану,та намного умнее была этой учётки.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:08

  Trast написав:
  somilitark написав:Но это всё лирика,сдача валюты на Пасху закончилась,надеюсь хоть эмиссия не будет давить пока сильно на курс и посевная хоть как-то курс остановит от пике.
Людям,которые кричат,что евро и доллар овно,я тоже так думал до пришествия к штурвалу одного мародёра и бабы 200 в 2014-м,думаю сегодняшние "исполнители" ничем не лучше,так что пока товстый схудне,то бумага просто помрэ.

Та нічого ти не думав, коли це було?
Я одного не розумію, як так сталося, що ви думаєте, що в ваших коментарях хтось знайде користне?
Поки що Шукач більш мені до вподоби, бо він дуже близько до Правди , хоча теж не зовсім все знає, але тренд думок у нього завжди відповідає дійсності.



Господи , какой же Вы "Умный".
Вы все знаете ?

Ну вот его (Искателя)я читаю с удовольствием , ну ,а что вы такого написали , что никто не знает?
Ну настолько вы помпезный ........ что прямо просматриваются голубые строки любви к себе.....
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 21:25

  orest написав:Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили. Спробую зробити висновки. А зараз коротко відповім на питання, які Ви задали. Я і так написав досить великий текст, який мало хто прочитав до кінця, ще там розписувати, хто і як працює (тим більше, всі чудово знають, хто як працює, навіть коли роблять вигляд, що ні. Я зараз не про Вас, а про монет з сомілітарками). Так, кінотеатри не працюють зараз зовсім, але це не смертельно, а щодо спортзалів: де ви бачили зал, який не бере оплату наперед? Спортлайф бере оплату на рік на перед, хтось на квартал, вони поки зовсім не відчувають жодних проблем. Щодо інтернет магазинів, а в чому проблеми їх відкрити? Це завдання вже під силу любому ІТішнику, навіть ще безбородому. :wink: Крім того, хто заборонив використовувати вже існуючі площадки як от Розетка, ОЛХ, ПРОМ, КАСТА і тд? А ще, у Львові дуууже багато магазинів-магазинчиків-навіть продавців з базарів успішно реалізовують свою продукцію через фейсбук з інстаграмом. Виявляється, цей інтернет-непотріб можна з величезною користю використовувати. Щодо асортименту, асортимент зараз максимально безболісний: сезону весна-осінь 2020. Це не зимове взуття чи кожухи з пуховиками, сезон реалізації яких дійсьно короткий. Щодо неофіційного працевлаштування, якраз в тому дописі я все і описав, треба працювати офіційно. Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах. І ще до написаного в коментованому Вами повідомленні
Через пандемію коронавірусу і закриття кордонів страждають фермери Західної Європи. Для виконання сезонних робіт доводиться привозити гастарбайтерів чартерами.

https://24tv.ua/u_zahidniy_yevropi_gast ... i_n1328901
Маю знайомих в Німеччині, Польщі, Нідерландах, вони підтверджують, що сезонний врожай під загрозою через брак працівників. В такій ситуації ми б могли в рази збільшити експорт городини-овочів, але наші на херсонщині-миколаївщині-одещині все викидають на смітники, адже працювати є кому, але все начорно і якщо не продадуть вздовж дороги (бо базари закриті) то все, інші цивілізовані шляхи їм закриті, бо ні дозволів ні сертифікатів, ні гігієнічних висновків. Сумно...
Щодо того, що реально впливає на курс, я писав ось тут viewtopic.php?p=4938074#p4938074

Как же далеки вы от народа.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:24

  Trast написав:
  Вкладчик1234 написав:
  TylerTruman_ написав:П.С. хто думає, що обеспечив себе, тримаючи всі свої кАтлєти в типу крепких іноземних валютах, той дуже помиляється, на нинішній кризі долар та євро суттєво втратять в купівельній спроможност

Какие альтернативы?

Та він звідкілля знає?
Шось ляпнув, по хвилям еліота, але сам не зрозумів.

зайшов розлогінений, інакше вашого камента не побачив би (не даром в недругах знаходитесь), імхо, вам краще мовчати, розумніше будете виглядати,
... я займаюсь ТА, але метод хвильового аналізу точно не використовую, і взагалі-то в моєму постові було порівняння фундаментальних факторів, а не ТА, тому аби що ляпнули ви, і точно не зрозумівши суті написаного мною.

п.с. дякуючи таким кадрам, що приходять тільки розказувати про кого що думають, і загалом оффтопити, форум втрачає в якості, а також втрачає якісних форумчан.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:41

  Вкладчик1234 написав:
  TylerTruman_ написав:П.С. хто думає, що обеспечив себе, тримаючи всі свої кАтлєти в типу крепких іноземних валютах, той дуже помиляється, на нинішній кризі долар та євро суттєво втратять в купівельній спроможност

Какие альтернативы?


Местные валюты тоже могут обвалиться, скорее всего и обвалятся, так что соотношение к крепким может быть не в их пользу.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тайлер, фундаментальні фактори це які? Друкарський станок? Не треба лякати тут піпл. На відміну від криз ХХ століття, криза 2007-2008 показала, що друкарський станок ФРС більше не призводить до доларової інфляції, бо долар друкується безготівковий. Тоді долара "надрукували" за QE1-3 в 4 рази більше, ніж було до кризи. Його потім зв'язали на депосертифікатах - і якимось чином поступово вилучали з обігу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:53

  rasmus написав:
  Вкладчик1234 написав:
  TylerTruman_ написав:П.С. хто думає, що обеспечив себе, тримаючи всі свої кАтлєти в типу крепких іноземних валютах, той дуже помиляється, на нинішній кризі долар та євро суттєво втратять в купівельній спроможност

Какие альтернативы?


Местные валюты тоже могут обвалиться, скорее всего и обвалятся, так что соотношение к крепким может быть не в их пользу.

ФРС может связывать напечатанный доллар под 3% на депосертификатах.
А НБУ напечатанную гривну под какой процент?

Нет у гривны шансов быть крепче доллара. Все напечатанное тут же полетит в валюту. А весь напечатанный доллар потом обратно на баланс ФРС или матрацы по всему миру взамен напечатанных местных тугриков.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 20 кві, 2020 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 01:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

""Сегодня Конгресс США должен выделить еще дополнительные $450 млрд. на поддержку экономики / социальной сферы. В том числе - $75 млрд. помощи больницам и $25 млрд. - на расширение и углубление тестирования на Covid19. Соответствующее соглашение, скорее всего, будет достигнуто между республиканцами и демократами.""

Какое счастье иметь в доме печатный станок
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