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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5137513851395140

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 247
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
32
27.51-28.0
13%
33
28.01-28.5
11%
26
28.51-29.0
13%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 02:03

  freeze написав:""Сегодня Конгресс США должен выделить еще дополнительные $450 млрд. на поддержку экономики / социальной сферы. В том числе - $75 млрд. помощи больницам и $25 млрд. - на расширение и углубление тестирования на Covid19. Соответствующее соглашение, скорее всего, будет достигнуто между республиканцами и демократами.""

Какое счастье иметь в доме печатный станок


печатный станок есть у всех.
только их бумага влитая в экономику расходится по всему миру а наша бумага никому не нужна.
грубо говоря за их благополучие платит весь мир.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:44

Не подскажете, где можно посмотреть текущие значения денежных агрегатов М1 и М2? На укрстате последние данные только за февраль, хотелось бы посвежее.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:31

  somilitark написав:
  Trast написав:Та нічого ти не думав, коли це було?


Я с вами водку не пил,может пора с незнакомыми людьми быть на вы??


Хто зна пиячили чи ні, але ж ти в цьому сам хоч впевнений, що такого не було? :)
Востаннє редагувалось Trast в Пон 20 кві, 2020 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:35

  холява написав:
  Trast написав:
  somilitark написав:Но это всё лирика,сдача валюты на Пасху закончилась,надеюсь хоть эмиссия не будет давить пока сильно на курс и посевная хоть как-то курс остановит от пике.
Людям,которые кричат,что евро и доллар овно,я тоже так думал до пришествия к штурвалу одного мародёра и бабы 200 в 2014-м,думаю сегодняшние "исполнители" ничем не лучше,так что пока товстый схудне,то бумага просто помрэ.

Та нічого ти не думав, коли це було?
Я одного не розумію, як так сталося, що ви думаєте, що в ваших коментарях хтось знайде користне?
Поки що Шукач більш мені до вподоби, бо він дуже близько до Правди , хоча теж не зовсім все знає, але тренд думок у нього завжди відповідає дійсності.





Ну вот его (Искателя)я читаю с удовольствием , ну ,а что вы такого написали , что никто не знает?
Ну настолько вы помпезный ........ что прямо просматриваются голубые строки любви к себе.....

Я ж вам казав, як п'єте то хоча б на форумі не пишіть, бо це навіть смішно вже.
Сьогодні, коли очі протрете, хоч почитайте, що я написав комлімент Шукачу, а не навпаки!
Trast
 
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