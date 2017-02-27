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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 кві, 2020 02:03
freeze написав:
""Сегодня Конгресс США должен выделить еще дополнительные $450 млрд. на поддержку экономики / социальной сферы. В том числе - $75 млрд. помощи больницам и $25 млрд. - на расширение и углубление тестирования на Covid19. Соответствующее соглашение, скорее всего, будет достигнуто между республиканцами и демократами.""
Какое счастье иметь в доме печатный станок
печатный станок есть у всех.
только их бумага влитая в экономику расходится по всему миру а наша бумага никому не нужна.
грубо говоря за их благополучие платит весь мир.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 07:44
Не подскажете, где можно посмотреть текущие значения денежных агрегатов М1 и М2? На укрстате последние данные только за февраль, хотелось бы посвежее.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 08:31
somilitark написав: Trast написав:
Та нічого ти не думав, коли це було?
Я с вами водку не пил,может пора с незнакомыми людьми быть на вы??
Хто зна пиячили чи ні, але ж ти в цьому сам хоч впевнений, що такого не було?
Востаннє редагувалось Trast
в Пон 20 кві, 2020 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 08:35
холява написав: Trast написав: somilitark написав:
Но это всё лирика,сдача валюты на Пасху закончилась,надеюсь хоть эмиссия не будет давить пока сильно на курс и посевная хоть как-то курс остановит от пике.
Людям,которые кричат,что евро и доллар овно,я тоже так думал до пришествия к штурвалу одного мародёра и бабы 200 в 2014-м,думаю сегодняшние "исполнители" ничем не лучше,так что пока товстый схудне,то бумага просто помрэ.
Та нічого ти не думав, коли це було?
Я одного не розумію, як так сталося, що ви думаєте, що в ваших коментарях хтось знайде користне?
Поки що Шукач більш мені до вподоби, бо він дуже близько до Правди , хоча теж не зовсім все знає, але тренд думок у нього завжди відповідає дійсності.
Ну вот его (Искателя)я читаю с удовольствием , ну ,а что вы такого написали , что никто не знает?
Ну настолько вы помпезный ........ что прямо просматриваются голубые строки любви к себе.....
Я ж вам казав, як п'єте то хоча б на форумі не пишіть, бо це навіть смішно вже.
Сьогодні, коли очі протрете, хоч почитайте, що я написав комлімент Шукачу, а не навпаки!
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