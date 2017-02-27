Додано: Пон 20 кві, 2020 12:55

Zebra написав: Тайлер, фундаментальні фактори це які? Друкарський станок? Не треба лякати тут піпл. На відміну від криз ХХ століття, криза 2007-2008 показала, що друкарський станок ФРС більше не призводить до доларової інфляції, бо долар друкується безготівковий. Тоді долара "надрукували" за QE1-3 в 4 рази більше, ніж було до кризи. Його потім зв'язали на депосертифікатах - і якимось чином поступово вилучали з обігу. Тайлер, фундаментальні фактори це які? Друкарський станок? Не треба лякати тут піпл. На відміну від криз ХХ століття, криза 2007-2008 показала, що, бо долар друкується безготівковий. Тоді долара "надрукували" за QE1-3 в 4 рази більше, ніж було до кризи. Його потім зв'язали на депосертифікатах - і якимось чином поступово вилучали з обігу.

можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину, а на поточній кризі при здуві пузирів (які не хило накачали за Трампа), падінні спросу на американські бонди від Китаю, падінні ВВП та значному рості безробіття в світі, а також загалом тенденції виходу в кеш, я нічого хорошого не бачу, ... але я себе потужним фундаменталістом не вважаю, свій капітал убезпечити намагаюсь через спекуляції із фіксацією профіту в баксі і валютних депо (але для останнього зараз час не спокійний, тому не варіант), ... а отЪ, Ви, будучи великим вірянином в бакс, а також матрацником, не привели належних аргументів куди приведе ця американська ракета =>допускаю, що Ви вважаєте крипту варіантом диверсифікації, можливої компенсації інфляції та отримання профіту? а диверсифікація через інший фіат (наприклад, швейцарський франк), спекуляції до іншого фіату (ви просто закликали купувати бакс при різній ціні), дорогоцінні метали, нерухомість - це не ваші варіанти, правильно?