Grand Touring написав:jump я это все знаю (не Орест).
дивує для чого люди пишуть ці бравурні реляції, про те, що немає звільнень, є робота, усім платять на працевлаштуванні, хоча в реаліях це навпаки Є купа знайомих-виробничників, фопи, пп, тов - вони у розгубленості, що далі робити, як зберегти в-во, людей, запуститись з тієї бездонної дзюри...
Вы невнимательно читаете ИМХО. Реляции не бравурные, а что не все так плохо, как нагнетается. Просто есть и то, и то. Официально трудоустроенные какую-то копейку имеют, хотя их тоже могли разогнать за свой счет. Устроенные вчерную, с понедельной выплатой зп - попали. Какое соотношение тех и тех - достоверно не скажет никто. Я думаю, оставшиеся без зп - как-то месяц протянут. По бизнесу - если бизнес не может простоять месяц - то он и так дышал на ладан, рано или поздно бы загнулся.
вот если продлят еще на месяц - тогда да, кризисные явления усугубятся сильно
а еще пишут, что кризис - это всегда повод поискать новые возможности - но далеко не все этим пользуются - но это наверное только к 24% относится)))
Grand Touring написав:jump я это все знаю (не Орест).
дивує для чого люди пишуть ці бравурні реляції, про те, що немає звільнень, є робота, усім платять на працевлаштуванні, хоча в реаліях це навпаки Є купа знайомих-виробничників, фопи, пп, тов - вони у розгубленості, що далі робити, як зберегти в-во, людей, запуститись з тієї бездонної дзюри...
мало позитива на ветке, добавляет позитива...
люди читают и делают выводы, что у нас в стране дела "более менее",
типа в РФ: по ТВ сказали, что все ОК-заглянул в холодильник и понял, что не совсем ОК
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Grand Touring написав:jump я это все знаю (не Орест).
дивує для чого люди пишуть ці бравурні реляції, про те, що немає звільнень, є робота, усім платять на працевлаштуванні, хоча в реаліях це навпаки Є купа знайомих-виробничників, фопи, пп, тов - вони у розгубленості, що далі робити, як зберегти в-во, людей, запуститись з тієї бездонної дзюри...
мало позитива на ветке, добавляет позитива...
люди читают и делают выводы, что у нас в стране дела "более менее",
типа в РФ: по ТВ сказали, что все ОК-заглянул в холодильник и понял, что не совсем ОК
Фух, напугали. Заглянул в холодильник: бри, хамон и ламбруско на месте
Zebra написав:Тайлер, фундаментальні фактори це які? Друкарський станок? Не треба лякати тут піпл. На відміну від криз ХХ століття, криза 2007-2008 показала, що друкарський станок ФРС більше не призводить до доларової інфляції, бо долар друкується безготівковий. Тоді долара "надрукували" за QE1-3 в 4 рази більше, ніж було до кризи. Його потім зв'язали на депосертифікатах - і якимось чином поступово вилучали з обігу.
можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину, а на поточній кризі при здуві пузирів (які не хило накачали за Трампа), падінні спросу на американські бонди від Китаю, падінні ВВП та значному рості безробіття в світі, а також загалом тенденції виходу в кеш, я нічого хорошого не бачу, ... але я себе потужним фундаменталістом не вважаю, свій капітал убезпечити намагаюсь через спекуляції із фіксацією профіту в баксі і валютних депо (але для останнього зараз час не спокійний, тому не варіант), ... а отЪ, Ви, будучи великим вірянином в бакс, а також матрацником, не привели належних аргументів куди приведе ця американська ракета =>
допускаю, що Ви вважаєте крипту варіантом диверсифікації, можливої компенсації інфляції та отримання профіту? а диверсифікація через інший фіат (наприклад, швейцарський франк), спекуляції до іншого фіату (ви просто закликали купувати бакс при різній ціні), дорогоцінні метали, нерухомість - це не ваші варіанти, правильно?
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 20 кві, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Поставил себе капельницу с спиртом и дрожащими руками ,пытаясь протереть глаза ,лег написать . Капельница подействовала ! Теперь можно за пивом сходить,там и друзей может встречу ,пробежимся по мусоркам.
Пишаюсь вашими досягненнями!
Навіть не уявляю, як форум і форумчани б жили не маючи такої цінної іформації від вас.
ЧИА написав: Ну и смысл этого всего? Техническое значение никак не влияет на курс Если брать по цифре, то на конец 2019 курс должен быть не ниже 30, а сейчас не ниже 40 И что? В Украине ручное управление курсом
Повністю підтримую! Основний чинник здорожчання валюти - скупка надлишків регулятором. Приберіть нацбанк і вже літом отримаєте нові рекорди зі зміцнення гривні. У нас вже кілька років надлишок долара на ринку.
TylerTruman_ написав:можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину
инфляция доллара 1-2% в год. Видел эти цифры где-то в отчётах ФРС у них на сайте.
2020-2008 = 12 лет * 2 = 24 % - это плановая инфляция