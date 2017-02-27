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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5142514351445145>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 249
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
14%
34
28.01-28.5
10%
26
28.51-29.0
12%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:26

  Shaman написав:М1 можно взять на уровне февраля, порядок цифр не изменится


немного изменился примерно на 9.1 млрд грн уменьшился. Поэтому индикаторный курс не 30.9, а 30.5 :)

  Shaman написав:уже написал - Вы не учитываете параметр - объем наличного доллара в Украина, а объем наличной гривны учитываете;)


а как объём наличного доллара в стране на покупательую способность гривны влияет, если цены на международном рынке все в долларах?

Допустим какой-то ноутбук стоит 1000 долларов. Как объём валюты в стране повлияет на цену ноутбука в гривнах?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 20 кві, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:30

  Амвросий написав:
  Shaman написав:М1 можно взять на уровне февраля, порядок цифр не изменится


немного изменился примерно на 9.1 млрд грн уменьшился. Поэтому индикаторный курс не 30.9, а 30.5 :)

  Shaman написав:уже написал - Вы не учитываете параметр - объем наличного доллара в Украина, а объем наличной гривны учитываете;)


а как объём наличного доллара в стране на покупательую способность гривны влияет, если цены на международном рынке все в долларах?


И самое главное - как это (объем наличного доллара в Украина) влияет на долговые обязательства государства (гривна нал, безнал, депозиты, валютные депозиты)?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:39

  jump написав:
  Grand Touring написав:jump я это все знаю (не Орест).


дивує для чого люди пишуть ці бравурні реляції, про те, що немає звільнень, є робота, усім платять на працевлаштуванні, хоча в реаліях це навпаки
Є купа знайомих-виробничників, фопи, пп, тов - вони у розгубленості, що далі робити, як зберегти в-во, людей, запуститись з тієї бездонної дзюри...


Вы невнимательно читаете ИМХО.
Реляции не бравурные, а что не все так плохо, как нагнетается. Просто есть и то, и то.
Официально трудоустроенные какую-то копейку имеют, хотя их тоже могли разогнать за свой счет. Устроенные вчерную, с понедельной выплатой зп - попали. Какое соотношение тех и тех - достоверно не скажет никто. Я думаю, оставшиеся без зп - как-то месяц протянут.
По бизнесу - если бизнес не может простоять месяц - то он и так дышал на ладан, рано или поздно бы загнулся.

вот если продлят еще на месяц - тогда да, кризисные явления усугубятся сильно

а еще пишут, что кризис - это всегда повод поискать новые возможности - но далеко не все этим пользуются - но это наверное только к 24% относится)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:41

  jump написав:
  Grand Touring написав:jump я это все знаю (не Орест).


дивує для чого люди пишуть ці бравурні реляції, про те, що немає звільнень, є робота, усім платять на працевлаштуванні, хоча в реаліях це навпаки
Є купа знайомих-виробничників, фопи, пп, тов - вони у розгубленості, що далі робити, як зберегти в-во, людей, запуститись з тієї бездонної дзюри...



мало позитива на ветке, добавляет позитива...

люди читают и делают выводы, что у нас в стране дела "более менее",

типа в РФ: по ТВ сказали, что все ОК-заглянул в холодильник и понял, что не совсем ОК
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:44

  prodigy написав:
  jump написав:
  Grand Touring написав:jump я это все знаю (не Орест).


дивує для чого люди пишуть ці бравурні реляції, про те, що немає звільнень, є робота, усім платять на працевлаштуванні, хоча в реаліях це навпаки
Є купа знайомих-виробничників, фопи, пп, тов - вони у розгубленості, що далі робити, як зберегти в-во, людей, запуститись з тієї бездонної дзюри...



мало позитива на ветке, добавляет позитива...

люди читают и делают выводы, что у нас в стране дела "более менее",

типа в РФ: по ТВ сказали, что все ОК-заглянул в холодильник и понял, что не совсем ОК

Фух, напугали.
Заглянул в холодильник: бри, хамон и ламбруско на месте :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:55

  Zebra написав:Тайлер, фундаментальні фактори це які? Друкарський станок? Не треба лякати тут піпл. На відміну від криз ХХ століття, криза 2007-2008 показала, що друкарський станок ФРС більше не призводить до доларової інфляції, бо долар друкується безготівковий. Тоді долара "надрукували" за QE1-3 в 4 рази більше, ніж було до кризи. Його потім зв'язали на депосертифікатах - і якимось чином поступово вилучали з обігу.

можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину, а на поточній кризі при здуві пузирів (які не хило накачали за Трампа), падінні спросу на американські бонди від Китаю, падінні ВВП та значному рості безробіття в світі, а також загалом тенденції виходу в кеш, я нічого хорошого не бачу, ... але я себе потужним фундаменталістом не вважаю, свій капітал убезпечити намагаюсь через спекуляції із фіксацією профіту в баксі і валютних депо (але для останнього зараз час не спокійний, тому не варіант), ... а отЪ, Ви, будучи великим вірянином в бакс, а також матрацником, не привели належних аргументів куди приведе ця американська ракета =>

Зображення

допускаю, що Ви вважаєте крипту варіантом диверсифікації, можливої компенсації інфляції та отримання профіту? а диверсифікація через інший фіат (наприклад, швейцарський франк), спекуляції до іншого фіату (ви просто закликали купувати бакс при різній ціні), дорогоцінні метали, нерухомість - це не ваші варіанти, правильно?
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 20 кві, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:08

  Trast написав:
  холява написав:Trast

Поставил себе капельницу с спиртом и дрожащими руками ,пытаясь протереть глаза ,лег написать .
Капельница подействовала !
Теперь можно за пивом сходить,там и друзей может встречу ,пробежимся по мусоркам.

Пишаюсь вашими досягненнями!

Навіть не уявляю, як форум і форумчани б жили не маючи такої цінної іформації від вас.:)



не надо ссор...мы здесь все -"типа соседи"(провели много времени на этой ветке),
рекомендую в день праздников
https://www.youtube.com/watch?v=xfCgDlU5RK8
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:12

  ЧИА написав:
Ну и смысл этого всего?
Техническое значение никак не влияет на курс
Если брать по цифре, то на конец 2019 курс должен быть не ниже 30, а сейчас не ниже 40
И что?
В Украине ручное управление курсом


Повністю підтримую!
Основний чинник здорожчання валюти - скупка надлишків регулятором.
Приберіть нацбанк і вже літом отримаєте нові рекорди зі зміцнення гривні.
У нас вже кілька років надлишок долара на ринку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:17

  TylerTruman_ написав:можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину


инфляция доллара 1-2% в год. Видел эти цифры где-то в отчётах ФРС у них на сайте.

2020-2008 = 12 лет * 2 = 24 % - это плановая инфляция
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

WTI 22.84 +25.01%
кріза мінєт
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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