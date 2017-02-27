orest написав:

Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили. Спробую зробити висновки. А зараз коротко відповім на питання, які Ви задали. Я і так написав досить великий текст, який мало хто прочитав до кінця, ще там розписувати, хто і як працює (тим більше, всі чудово знають, хто як працює, навіть коли роблять вигляд, що ні. Я зараз не про Вас, а про монет з сомілітарками). Так, кінотеатри не працюють зараз зовсім, але це не смертельно, а щодо спортзалів: де ви бачили зал, який не бере оплату наперед? Спортлайф бере оплату на рік на перед, хтось на квартал, вони поки зовсім не відчувають жодних проблем. Щодо інтернет магазинів, а в чому проблеми їх відкрити? Це завдання вже під силу любому ІТішнику, навіть ще безбородому.Крім того, хто заборонив використовувати вже існуючі площадки як от Розетка, ОЛХ, ПРОМ, КАСТА і тд? А ще, у Львові дуууже багато магазинів-магазинчиків-навіть продавців з базарів успішно реалізовують свою продукцію через фейсбук з інстаграмом. Виявляється, цей інтернет-непотріб можна з величезною користю використовувати. Щодо асортименту, асортимент зараз максимально безболісний: сезону весна-осінь 2020. Це не зимове взуття чи кожухи з пуховиками, сезон реалізації яких дійсьно короткий. Щодо неофіційного працевлаштування, якраз в тому дописі я все і описав, треба працювати офіційно. Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах. І ще до написаного в коментованому Вами повідомленні