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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5142514351445145

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 249
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
14%
34
28.01-28.5
10%
26
28.51-29.0
12%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

orest написав:Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили. Спробую зробити висновки. А зараз коротко відповім на питання, які Ви задали. Я і так написав досить великий текст, який мало хто прочитав до кінця, ще там розписувати, хто і як працює (тим більше, всі чудово знають, хто як працює, навіть коли роблять вигляд, що ні. Я зараз не про Вас, а про монет з сомілітарками). Так, кінотеатри не працюють зараз зовсім, але це не смертельно, а щодо спортзалів: де ви бачили зал, який не бере оплату наперед? Спортлайф бере оплату на рік на перед, хтось на квартал, вони поки зовсім не відчувають жодних проблем. Щодо інтернет магазинів, а в чому проблеми їх відкрити? Це завдання вже під силу любому ІТішнику, навіть ще безбородому. :wink: Крім того, хто заборонив використовувати вже існуючі площадки як от Розетка, ОЛХ, ПРОМ, КАСТА і тд? А ще, у Львові дуууже багато магазинів-магазинчиків-навіть продавців з базарів успішно реалізовують свою продукцію через фейсбук з інстаграмом. Виявляється, цей інтернет-непотріб можна з величезною користю використовувати. Щодо асортименту, асортимент зараз максимально безболісний: сезону весна-осінь 2020. Це не зимове взуття чи кожухи з пуховиками, сезон реалізації яких дійсьно короткий. Щодо неофіційного працевлаштування, якраз в тому дописі я все і описав, треба працювати офіційно. Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах. І ще до написаного в коментованому Вами повідомленні
[

Хотів би трохи розбавити оптимізм.
Так, більшість офіційно працевлаштованих ніби без засобів до існування не сидить. Але за загальними словами "більшість" і "меншість" ховаються конкретні сотні тисяч людей, що втратили роботу, чи змушені бути у відпустці за власний рахунок, вимушені суттєво скоротити видатки. І вони не можуть підтримати попит на продукцію бізнесів навіть через фейсбук, інстаграм і олх з кастою, промлм і розеткою. А це означає, що тим самим бізнесам стає все важче, і ще більше робітників вимушено залишаться без роботи й доходів.
Періодично дивлюся результати опитування в темі по епідемії (див нижче).
Удар по бізнесу колосальний. І те, що цього удару відчулє більшість працівників - просто питання часу.
От ви кажете про фірму в 500 людей. Маю, наприклад, безпосереднью інформацію з кількох банків про плановані скорочення вже найближчим часом. І певен, те саме у більшості. А скорочення ці не трму, що робота банків блокована (якраз ні), а тому, що очікуються масові проблеми у клієнтів, прострочки платежів, скорочення оборотів і відповідно збитки, збитки, збитки. І це - потужна галузь з запасом міцності, робота якої в карантин не блокована.
Що буде з куди більш вразливими галузями, що понесли відносно більші збитки, і які не відновляться швидко, бо їх покупці в тому ж стані?
І це тільки ситуація на момент. Якщо карантин буде продовжено, проблеми виростуть у квадраті.
Власне, тому є підрзра, що цифри по хворим і померлим спробують підігнати так, щоб пік прийшовся на кінець поточного карантину і тим обґрунтувати хоча б його послаблення вже найближчим часом. Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:00

  antey1969 написав:
  prodigy написав:заглянул в холодильник и понял, что не совсем ОК
заглянул в холодильник: бри, хамон и ламбруско на месте :D
можете начинать потреблять в ограниченных количествах,
а то чего доброго испортятся //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:15

  Амвросий написав:
  Shaman написав:М1 можно взять на уровне февраля, порядок цифр не изменится


немного изменился примерно на 9.1 млрд грн уменьшился. Поэтому индикаторный курс не 30.9, а 30.5 :)

  Shaman написав:уже написал - Вы не учитываете параметр - объем наличного доллара в Украина, а объем наличной гривны учитываете;)


а как объём наличного доллара в стране на покупательую способность гривны влияет, если цены на международном рынке все в долларах?

Допустим какой-то ноутбук стоит 1000 долларов. Как объём валюты в стране повлияет на цену ноутбука в гривнах?


самым прямым образом - наличие/отсутствие валюты прямым образом влияет на курс грн/дол. а от курса уже зависит цена в грн ноута за 1000 уе.

представьте, что народ потихоньку из-под матрасов/груш достает доллары и сдает - вот и вам излишек долларов, который будет укреплять курс грн. и наоборот - все взялись закапывать доллары под грушу, - дефицит долларов - рост курса доллара.

сумма долларового кеша на руках куда больше ЗВР Украины, поэтому этот фактор нельзя не учитывать. а вот спрогнозировать силу влияния этого фактора - вот задачка. разве что ретроспективно
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:16

  slonic32 написав:Основний чинник здорожчання валюти - скупка надлишків регулятором.
Приберіть нацбанк і вже літом отримаєте нові рекорди зі зміцнення гривні.
У нас вже кілька років надлишок долара на ринку.

Откуда эти "надлышки", если над Украиной уже нависает дефолт?

Это не "надлышки" - а крошки от пасок и шкарлупки от яиц, на которых стране жить и отдавать долги в этом году
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:17

  ЧИА написав:
  Амвросий написав:
  Shaman написав:М1 можно взять на уровне февраля, порядок цифр не изменится


немного изменился примерно на 9.1 млрд грн уменьшился. Поэтому индикаторный курс не 30.9, а 30.5 :)

  Shaman написав:уже написал - Вы не учитываете параметр - объем наличного доллара в Украина, а объем наличной гривны учитываете;)


а как объём наличного доллара в стране на покупательую способность гривны влияет, если цены на международном рынке все в долларах?


И самое главное - как это (объем наличного доллара в Украина) влияет на долговые обязательства государства (гривна нал, безнал, депозиты, валютные депозиты)?


вопросом на вопрос - а как наличная гривна влияет на долговые обязательства гос-ва? но вы же ее учитываете
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:19

  Амвросий написав:
  TylerTruman_ написав:можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину
инфляция доллара 1-2% в год. Видел эти цифры где-то в отчётах ФРС у них на сайте.
2020-2008 = 12 лет * 2 = 24 % - это плановая инфляция

Живущие и работающие в Штатах называют реальные цифры по крайней мере в 1.5-2 раза бОльшие.
Это типично для государственной статистики.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:21

  slonic32 написав:
  ЧИА написав:
Ну и смысл этого всего?
Техническое значение никак не влияет на курс
Если брать по цифре, то на конец 2019 курс должен быть не ниже 30, а сейчас не ниже 40
И что?
В Украине ручное управление курсом


Повністю підтримую!
Основний чинник здорожчання валюти - скупка надлишків регулятором.
Приберіть нацбанк і вже літом отримаєте нові рекорди зі зміцнення гривні.
У нас вже кілька років надлишок долара на ринку.


основная причина - это сами излишки валюты. а почему у нас излишки валюты?
в прошлом году - нерезы в ОВГЗ, штраф от Газпрома, облигации Нафтогаза.
а в этом году что? Риторический вопрос - разве что резкое снижение импорта на фоне резкого снижения покупательной способности населения
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:23

  Starikan написав:
  Амвросий написав:
  TylerTruman_ написав:можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину
инфляция доллара 1-2% в год. Видел эти цифры где-то в отчётах ФРС у них на сайте.
2020-2008 = 12 лет * 2 = 24 % - это плановая инфляция

Живущие и работающие в Штатах называют реальные цифры по крайней мере в 1.5-2 раза бОльшие.
Это типично для государственной статистики.

Автомобили и нефть не сильно подорожали за 20 лет. Так что на статистику можно смотреть по всякому.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:25

[quote="4942270:Faceless"]

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Результаты опроса ЕБА
Востаннє редагувалось freeze в Пон 20 кві, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 14:27

  Faceless написав:Хотів би трохи розбавити оптимізм.
Так, більшість офіційно працевлаштованих ніби без засобів до існування не сидить. Але за загальними словами "більшість" і "меншість" ховаються конкретні сотні тисяч людей, що втратили роботу, чи змушені бути у відпустці за власний рахунок, вимушені суттєво скоротити видатки. І вони не можуть підтримати попит на продукцію бізнесів навіть через фейсбук, інстаграм і олх з кастою, промлм і розеткою. А це означає, що тим самим бізнесам стає все важче, і ще більше робітників вимушено залишаться без роботи й доходів.
Періодично дивлюся результати опитування в темі по епідемії (див нижче).
Удар по бізнесу колосальний. І те, що цього удару відчулє більшість працівників - просто питання часу.
От ви кажете про фірму в 500 людей. Маю, наприклад, безпосереднью інформацію з кількох банків про плановані скорочення вже найближчим часом. І певен, те саме у більшості. А скорочення ці не трму, що робота банків блокована (якраз ні), а тому, що очікуються масові проблеми у клієнтів, прострочки платежів, скорочення оборотів і відповідно збитки, збитки, збитки. І це - потужна галузь з запасом міцності, робота якої в карантин не блокована.
Що буде з куди більш вразливими галузями, що понесли відносно більші збитки, і які не відновляться швидко, бо їх покупці в тому ж стані?
І це тільки ситуація на момент. Якщо карантин буде продовжено, проблеми виростуть у квадраті.
Власне, тому є підрзра, що цифри по хворим і померлим спробують підігнати так, щоб пік прийшовся на кінець поточного карантину і тим обґрунтувати хоча б його послаблення вже найближчим часом. Зображення


это все есть - нет достоверной информации по объемам оборотов бизнеса, которые сохранились/сократились.
по людям статистика - даже оптимистична, % кто без изменений в целом ИМХО должен быть ниже. а по бизнесу - наоборот - в шт может и да, а вот в объемах - 40% несу збитки - цифра завышена.
но опять же личные оценки, объективной инфо нет ни у кого;)
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