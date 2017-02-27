orest написав:Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили. Спробую зробити висновки. А зараз коротко відповім на питання, які Ви задали. Я і так написав досить великий текст, який мало хто прочитав до кінця, ще там розписувати, хто і як працює (тим більше, всі чудово знають, хто як працює, навіть коли роблять вигляд, що ні. Я зараз не про Вас, а про монет з сомілітарками). Так, кінотеатри не працюють зараз зовсім, але це не смертельно, а щодо спортзалів: де ви бачили зал, який не бере оплату наперед? Спортлайф бере оплату на рік на перед, хтось на квартал, вони поки зовсім не відчувають жодних проблем. Щодо інтернет магазинів, а в чому проблеми їх відкрити? Це завдання вже під силу любому ІТішнику, навіть ще безбородому. Крім того, хто заборонив використовувати вже існуючі площадки як от Розетка, ОЛХ, ПРОМ, КАСТА і тд? А ще, у Львові дуууже багато магазинів-магазинчиків-навіть продавців з базарів успішно реалізовують свою продукцію через фейсбук з інстаграмом. Виявляється, цей інтернет-непотріб можна з величезною користю використовувати. Щодо асортименту, асортимент зараз максимально безболісний: сезону весна-осінь 2020. Це не зимове взуття чи кожухи з пуховиками, сезон реалізації яких дійсьно короткий. Щодо неофіційного працевлаштування, якраз в тому дописі я все і описав, треба працювати офіційно. Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах. І ще до написаного в коментованому Вами повідомленні [
Хотів би трохи розбавити оптимізм. Так, більшість офіційно працевлаштованих ніби без засобів до існування не сидить. Але за загальними словами "більшість" і "меншість" ховаються конкретні сотні тисяч людей, що втратили роботу, чи змушені бути у відпустці за власний рахунок, вимушені суттєво скоротити видатки. І вони не можуть підтримати попит на продукцію бізнесів навіть через фейсбук, інстаграм і олх з кастою, промлм і розеткою. А це означає, що тим самим бізнесам стає все важче, і ще більше робітників вимушено залишаться без роботи й доходів. Періодично дивлюся результати опитування в темі по епідемії (див нижче). Удар по бізнесу колосальний. І те, що цього удару відчулє більшість працівників - просто питання часу. От ви кажете про фірму в 500 людей. Маю, наприклад, безпосереднью інформацію з кількох банків про плановані скорочення вже найближчим часом. І певен, те саме у більшості. А скорочення ці не трму, що робота банків блокована (якраз ні), а тому, що очікуються масові проблеми у клієнтів, прострочки платежів, скорочення оборотів і відповідно збитки, збитки, збитки. І це - потужна галузь з запасом міцності, робота якої в карантин не блокована. Що буде з куди більш вразливими галузями, що понесли відносно більші збитки, і які не відновляться швидко, бо їх покупці в тому ж стані? І це тільки ситуація на момент. Якщо карантин буде продовжено, проблеми виростуть у квадраті. Власне, тому є підрзра, що цифри по хворим і померлим спробують підігнати так, щоб пік прийшовся на кінець поточного карантину і тим обґрунтувати хоча б його послаблення вже найближчим часом.
Shaman написав:М1 можно взять на уровне февраля, порядок цифр не изменится
немного изменился примерно на 9.1 млрд грн уменьшился. Поэтому индикаторный курс не 30.9, а 30.5
Shaman написав:уже написал - Вы не учитываете параметр - объем наличного доллара в Украина, а объем наличной гривны учитываете;)
а как объём наличного доллара в стране на покупательую способность гривны влияет, если цены на международном рынке все в долларах?
Допустим какой-то ноутбук стоит 1000 долларов. Как объём валюты в стране повлияет на цену ноутбука в гривнах?
самым прямым образом - наличие/отсутствие валюты прямым образом влияет на курс грн/дол. а от курса уже зависит цена в грн ноута за 1000 уе.
представьте, что народ потихоньку из-под матрасов/груш достает доллары и сдает - вот и вам излишек долларов, который будет укреплять курс грн. и наоборот - все взялись закапывать доллары под грушу, - дефицит долларов - рост курса доллара.
сумма долларового кеша на руках куда больше ЗВР Украины, поэтому этот фактор нельзя не учитывать. а вот спрогнозировать силу влияния этого фактора - вот задачка. разве что ретроспективно
slonic32 написав:Основний чинник здорожчання валюти - скупка надлишків регулятором. Приберіть нацбанк і вже літом отримаєте нові рекорди зі зміцнення гривні. У нас вже кілька років надлишок долара на ринку.
Откуда эти "надлышки", если над Украиной уже нависает дефолт?
Это не "надлышки" - а крошки от пасок и шкарлупки от яиц, на которых стране жить и отдавать долги в этом году
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
TylerTruman_ написав:можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину
инфляция доллара 1-2% в год. Видел эти цифры где-то в отчётах ФРС у них на сайте. 2020-2008 = 12 лет * 2 = 24 % - это плановая инфляция
Живущие и работающие в Штатах называют реальные цифры по крайней мере в 1.5-2 раза бОльшие. Это типично для государственной статистики.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
ЧИА написав: Ну и смысл этого всего? Техническое значение никак не влияет на курс Если брать по цифре, то на конец 2019 курс должен быть не ниже 30, а сейчас не ниже 40 И что? В Украине ручное управление курсом
Повністю підтримую! Основний чинник здорожчання валюти - скупка надлишків регулятором. Приберіть нацбанк і вже літом отримаєте нові рекорди зі зміцнення гривні. У нас вже кілька років надлишок долара на ринку.
основная причина - это сами излишки валюты. а почему у нас излишки валюты? в прошлом году - нерезы в ОВГЗ, штраф от Газпрома, облигации Нафтогаза. а в этом году что? Риторический вопрос - разве что резкое снижение импорта на фоне резкого снижения покупательной способности населения
TylerTruman_ написав:можете себе скільки хоч утішати, але доларова інфляція - це факт, бумажка номіналом 100 дол. зараз і через декілька років не буде мати однакову купівельну спроможність, наприклад, із кризи доткомів до зараз американиць обезцінився на третину
инфляция доллара 1-2% в год. Видел эти цифры где-то в отчётах ФРС у них на сайте. 2020-2008 = 12 лет * 2 = 24 % - это плановая инфляция
Живущие и работающие в Штатах называют реальные цифры по крайней мере в 1.5-2 раза бОльшие. Это типично для государственной статистики.
Автомобили и нефть не сильно подорожали за 20 лет. Так что на статистику можно смотреть по всякому.
Faceless написав:Хотів би трохи розбавити оптимізм. Так, більшість офіційно працевлаштованих ніби без засобів до існування не сидить. Але за загальними словами "більшість" і "меншість" ховаються конкретні сотні тисяч людей, що втратили роботу, чи змушені бути у відпустці за власний рахунок, вимушені суттєво скоротити видатки. І вони не можуть підтримати попит на продукцію бізнесів навіть через фейсбук, інстаграм і олх з кастою, промлм і розеткою. А це означає, що тим самим бізнесам стає все важче, і ще більше робітників вимушено залишаться без роботи й доходів. Періодично дивлюся результати опитування в темі по епідемії (див нижче). Удар по бізнесу колосальний. І те, що цього удару відчулє більшість працівників - просто питання часу. От ви кажете про фірму в 500 людей. Маю, наприклад, безпосереднью інформацію з кількох банків про плановані скорочення вже найближчим часом. І певен, те саме у більшості. А скорочення ці не трму, що робота банків блокована (якраз ні), а тому, що очікуються масові проблеми у клієнтів, прострочки платежів, скорочення оборотів і відповідно збитки, збитки, збитки. І це - потужна галузь з запасом міцності, робота якої в карантин не блокована. Що буде з куди більш вразливими галузями, що понесли відносно більші збитки, і які не відновляться швидко, бо їх покупці в тому ж стані? І це тільки ситуація на момент. Якщо карантин буде продовжено, проблеми виростуть у квадраті. Власне, тому є підрзра, що цифри по хворим і померлим спробують підігнати так, щоб пік прийшовся на кінець поточного карантину і тим обґрунтувати хоча б його послаблення вже найближчим часом.
это все есть - нет достоверной информации по объемам оборотов бизнеса, которые сохранились/сократились. по людям статистика - даже оптимистична, % кто без изменений в целом ИМХО должен быть ниже. а по бизнесу - наоборот - в шт может и да, а вот в объемах - 40% несу збитки - цифра завышена. но опять же личные оценки, объективной инфо нет ни у кого;)