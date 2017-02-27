buratinyo написав:Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.
проработал больше 16 лет в странах Западной Африки (малярия, Эбола, пиратство, stowaways on ships, гребаные власти, и тд) никогда не расслаблялся, но и так уж сильно не напрягался(иначе бы просто не выдержали бы ни нервы ни здоровье).
по возможности надо продолжать жить своей жизнью
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.
Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.
пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей, от із-за корони помре на 1 тис. більше, а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.
Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?
Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте
а еще пару сотен млн или млрд, на изоляцию туристов. Тогда вообще не надо было останавливать экономику. Но это лирика. Сейчас мы получили гигантскую прививку за то, что думали, что профан может научиться власти. Теперь точно знаем - этого никогда не произойдет. Только образованный человек, может собрать команду таких-же, может мыслить, может действовать превентивно и пытаться не допускать сложных ситуаций в стране. Но так как еще этого мало кто понял - будем идти дальше на дно. И это я не про Пороха, а про то, на чем должен основываться выбор большинства.
Востаннє редагувалось aklex в Пон 20 кві, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.
Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.
пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей, от із-за корони помре на 1 тис. більше, а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.
Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?
Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте
маштаб не той, мародьорити на 1 ярді, і на 100 ... А - арифметика!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.
Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.
пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей, от із-за корони помре на 1 тис. більше, а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.
Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?
Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте
Да можно хоть каждому по вентилятору купить, сам себе подключишь? У нас уже не хватает при нынешнем уровне квалифицированного персонала, а четверть больных медработники. Вот такие врачи - вместе собирались в ординаторской пожрать, вместе и полегли. Такой врач и угробит если не таблетками ядовитыми, так не квалифицированным использованием вентилятора.
buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.
Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.
пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей, от із-за корони помре на 1 тис. більше, а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.
Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?
Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте[/quote] Да можно хоть каждому по вентилятору купить, сам себе подключишь? У нас уже не хватает при нынешнем уровне квалифицированного персонала, а четверть больных медработники. Вот такие врачи - вместе собирались в ординаторской пожрать, вместе и полегли. Такой врач и угробит если не таблетками ядовитыми, так не квалифицированным использованием вентилятора.[/quote]
я родителям купил 2 баллона с кислородом, подключаешь аппарат Боброва, а дальше или маска или назальная канюля и дыши кислородом, и всё в домашних условиях, а вы продолжайте сопли жевать...сказали ж всем заранее - лечитесь дома...
antey1969 написав:По теме. Киев, Виктория - 27.30/27.45. Торговля идет вялая, но зато в обе стороны
На Академе "праздничный" режим 27.05 на 27.50. Завтра по идее будет двойное предложение из-за выходного в понедельник,так что будем надеяться на сближение налички и межбанка,ну и на МБ не ожидается ракеты.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.