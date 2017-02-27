Додано: Пон 20 кві, 2020 16:27

Вкладчик1234 написав: flyman написав: buratinyo написав: Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.



Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей. Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.

пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей,

от із-за корони помре на 1 тис. більше,

а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ. пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей,от із-за корони помре на 1 тис. більше,а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.

Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?



Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте

а еще пару сотен млн или млрд, на изоляцию туристов. Тогда вообще не надо было останавливать экономику. Но это лирика.Сейчас мы получили гигантскую прививку за то, что думали, что профан может научиться власти. Теперь точно знаем - этого никогда не произойдет.Только образованный человек, может собрать команду таких-же, может мыслить, может действовать превентивно и пытаться не допускать сложных ситуаций в стране. Но так как еще этого мало кто понял - будем идти дальше на дно. И это я не про Пороха, а про то, на чем должен основываться выбор большинства.