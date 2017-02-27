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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5145514651475148>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 249
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
14%
34
28.01-28.5
10%
26
28.51-29.0
12%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:16

  buratinyo написав:Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.


проработал больше 16 лет в странах Западной Африки (малярия, Эбола, пиратство, stowaways on ships, гребаные власти, и тд) никогда не расслаблялся, но и так уж сильно не напрягался(иначе бы просто не выдержали бы ни нервы ни здоровье).

по возможности надо продолжать жить своей жизнью
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:27

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.

Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.

пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей,
от із-за корони помре на 1 тис. більше,
а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.

Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?

Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте


а еще пару сотен млн или млрд, на изоляцию туристов. Тогда вообще не надо было останавливать экономику. Но это лирика.
Сейчас мы получили гигантскую прививку за то, что думали, что профан может научиться власти. Теперь точно знаем - этого никогда не произойдет.
Только образованный человек, может собрать команду таких-же, может мыслить, может действовать превентивно и пытаться не допускать сложных ситуаций в стране. Но так как еще этого мало кто понял - будем идти дальше на дно. И это я не про Пороха, а про то, на чем должен основываться выбор большинства.
Востаннє редагувалось aklex в Пон 20 кві, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:30

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.

Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.

пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей,
от із-за корони помре на 1 тис. більше,
а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.

Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?

Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте

маштаб не той, мародьорити на 1 ярді, і на 100 ...
А - арифметика!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Франк, Иена, Тайский бат, Чешская крона... в странах-эмитентах этих валют деньги особо не печатают/))


оно какбы больно когда твоя валюта резко дорожает из-за того, что все остальные дешевеют

о франке из практики известно, что центробанк может крайне резко "прибить гвоздями" желаемый курс
врядли чтото помешает остальным сделать также
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По теме.
Киев, Виктория - 27.30/27.45.
Торговля идет вялая, но зато в обе стороны
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:07

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.

Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.

пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей,
от із-за корони помре на 1 тис. більше,
а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.

Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?

Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте

Да можно хоть каждому по вентилятору купить, сам себе подключишь?
У нас уже не хватает при нынешнем уровне квалифицированного персонала, а четверть больных медработники.
Вот такие врачи - вместе собирались в ординаторской пожрать, вместе и полегли.
Такой врач и угробит если не таблетками ядовитыми, так не квалифицированным использованием вентилятора.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:24

  flyman написав:
  buratinyo написав:Заведующий инфекционного отделения одной из коммунальных больниц считает, что это даже еще не начало пандемии - все главное у нас впереди - и смертность, и пик заболевших за день, и страх населения, и переоценка жизненных ценностей. По мнению этого заведующего дату пика числа заболевших карантином сдвигают где-то на август-сентябрь этого года.

Расслабляться в этой связи нельзя. Здоровье имеет сейчас наивысший приоритет. Работа по боку в этой связи у более менее умных и образованных людей.

пля, тут за рік вмирає більше мільйона людей,
от із-за корони помре на 1 тис. більше,
а економіка через це має скластися більше чим при агресії РФ.

Не лучше ли было реально выделить пусть 100млн, пусть 1млрд, или больше - сразу на СИЗ, вентиляторы и лекарства, чем потом выделять 100млрд - на компенсации безработным, индексации пенсионерам, спасение банков, и т.д.?

Какая-то стрельба зенитными ракетами по воробьям получается на моменте[/quote]
Да можно хоть каждому по вентилятору купить, сам себе подключишь?
У нас уже не хватает при нынешнем уровне квалифицированного персонала, а четверть больных медработники.
Вот такие врачи - вместе собирались в ординаторской пожрать, вместе и полегли.
Такой врач и угробит если не таблетками ядовитыми, так не квалифицированным использованием вентилятора.[/quote]


я родителям купил 2 баллона с кислородом, подключаешь аппарат Боброва, а дальше или маска или назальная канюля и дыши кислородом, и всё в домашних условиях, а вы продолжайте сопли жевать...сказали ж всем заранее - лечитесь дома...
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:48

  antey1969 написав:По теме.
Киев, Виктория - 27.30/27.45.
Торговля идет вялая, но зато в обе стороны

На Академе "праздничный" режим 27.05 на 27.50.
Завтра по идее будет двойное предложение из-за выходного в понедельник,так что будем надеяться на сближение налички и межбанка,ну и на МБ не ожидается ракеты.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аргентина опять на подходе к своему очередному дефолту.
Крупные держатели ее долга отказались реструктурировать обязательства. Fitch уже понизило рейтинг Аргентины до неизбежного дефолта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:10

Свой портфель овгз уменьшают не только нерезы, но и физики (млн)

На 3 янв в гривне 3759, в валюте 5861 (247 по курсу НБУ)
На 17 апр в гривне 2875, в валюте 5574 (205 по курсу НБУ)

Хотя физики не брезгуют ежедневно выкупать овгз у нерезов, но потом видать их перепродают, может быть там даже есть схемы с госбанками
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