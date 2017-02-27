Додано: Пон 20 кві, 2020 22:02

Для тех, кто наблюдает падение стоимости нефти WTI до отрицательных значений в реальном времени.



Падает контракт, который закрывается завтра. Этот контракт выдаётся товаром — если его не продать до завтра, вам придётся получать и где-то складировать реальные баррели нефти.

Его сейчас активно продают трейдеры-спекуляторы, которые не собираются хранить эту нефть.



Другой контракт — Brent — тоже падает, но не так эпично. Сейчас он держится на уровне 22 долларов за баррель. Этот контракт выдаётся наличными — то есть никакую нефть нигде складировать не надо. Плюсом к этому этот контракт закрывается не завтра, а 30 апреля — тоже скоро, но не завтра.



Сейчас WTI продают все, кто не может позволить себе платить за складирование нефти в оптовых количествах — а покупают, соответственно, только те, кто может себе это позволить. Так как вторых сильно меньше, цена падает.