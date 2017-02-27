здесь -20
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:55
komant733
здесь -20
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:58
Они говорят ,что государство им аренду за землю не снизило , вот они и не идут на встречу .
Зряплату платить нечем будет .
Электричество ни кто не отменял .(плату за него)
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:58
как я сам со временем понял, там не настолько радужно как кажется на первый взгляд. Нерезы продают гривневые ОВГЗ на вторичке, с дисконтом. Теряют на этом и не радуются. Покупают наши физики, юрики и банки от жадности, но скоро и они не будут радоваться.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:02
Для тех, кто наблюдает падение стоимости нефти WTI до отрицательных значений в реальном времени.
Падает контракт, который закрывается завтра. Этот контракт выдаётся товаром — если его не продать до завтра, вам придётся получать и где-то складировать реальные баррели нефти.
Его сейчас активно продают трейдеры-спекуляторы, которые не собираются хранить эту нефть.
Другой контракт — Brent — тоже падает, но не так эпично. Сейчас он держится на уровне 22 долларов за баррель. Этот контракт выдаётся наличными — то есть никакую нефть нигде складировать не надо. Плюсом к этому этот контракт закрывается не завтра, а 30 апреля — тоже скоро, но не завтра.
Сейчас WTI продают все, кто не может позволить себе платить за складирование нефти в оптовых количествах — а покупают, соответственно, только те, кто может себе это позволить. Так как вторых сильно меньше, цена падает.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:03
У нас также плату за землю не отменили (а сколько было пафосных разговоров), поэтому сейчас аренда состоит из платы за землю+комуналка + можно работать (было бы с кем), второй арендодатель отменил полностью все + можно работать, но так начал любить и хорошо относиться, что аж страшно к нему возвращаться, с третьим даже не разговаривали на этот счет, хз как будет
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:04
Urals сейчас по бумагам стоит $23.
Но проблема в другом.
На споте рашка еще недавно с большим трудом продавала небольшими партиями по $13-16. Но так было раньше. Сегодня, когда можно обменять бочку нефти на стакан минеральной воды в Америке, то не известно как еще будет.
Во-вторых, у рашки нет крупных хранилищ. Они всегда все гнали по трубам, т.к. раньше был спрос.
В-третьих, консервация скважин на сибирских месторождениях очень долгий и дорогой процесс.
Короче, мутин сейчас в своем бункере ходит по большому белой пеной.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:10
врут - на один месяц аренду за землю сняли.
а еще проскочило, что законом арендаторам разрешили не платить -тут без подробностей, надо проверить
а э/энергии, когда стоишь, совсем надо мало)))
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 20 кві, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:10
Это да, но мне кажется в этой ситуации нужен какой-то компромисс. Ну вот стоят витрины с надписью аренда, кому они нужны и когда туда кто-то вернётся? Или им налог и коммуналь в таком случае кто-то компенсирует, бред какой-то.
Все схлопывается, думаю мы ещё не осознали глубины погружения, которое по сути только начинается
Востаннє редагувалось yarick26 в Пон 20 кві, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:11
|