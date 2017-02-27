холява написав:А разве у нас поймешь,когда выходят нерезы ? Все покрыто такой тайной ! Кто его знает кто куда идет ? Сити банк, НБУ , .....как они волнуются про нерезов,достойно УВАЖЕНИЯ .
Перестаньте читать паникеров или хотя бы им верить Уж Вы то должны их распознавать Каждый день zzzzzz публикует таблички, на которых видно, в каких суммах выходят нерезы. Никакой тайной это не покрыто. НБУ последние недели выкупает валюту, не давая гривне слишком укрепляться, это играет против нерезов, которые за свои облигации могут купить меньше валюты. Но это совсем не значит, что НБУ строит козни в отношении нерезов. У НБУ свои задачи, с которыми он справляется не идеально, но вполне достойно. Держателям облигаций не повезло. Ситибанк работает со своими клиентами также, как и любой другой банк. Когда поступают заявки, они идут на МБ. Когда валюта нужна Вам, Ваш банк точно также ее для Вас покупает.
orest написав:Найближчі дні нерезиденти і решта інвесторів будуть вискакувати з російського держборгу, як ошпарені. Може про наші ОВДП на якийсь час забудуть? Це зменшить попит на нашому МБ. Чи я помиляюся?
краш WTI виглядає епічно, але то всього лиш один інструмент, +в минулому місяці в Північній Америці вже фігурували негативні ціни, ... зараз увага повинна бути прикована до фондового, в SP500 відбувся глибокий ретрейсмент, далі перехоплюють ініціативу ведмеді, світові ринки загалом буде штормити
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 20 кві, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані