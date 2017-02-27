Додано: Пон 20 кві, 2020 22:26

холява написав: А разве у нас поймешь,когда выходят нерезы ?

Все покрыто такой тайной !

Кто его знает кто куда идет ?

Сити банк, НБУ , .....как они волнуются про нерезов,достойно УВАЖЕНИЯ . А разве у нас поймешь,когда выходят нерезы ?Все покрыто такой тайной !Кто его знает кто куда идет ?Сити банк, НБУ , .....как они волнуются про нерезов,достойно УВАЖЕНИЯ .

Перестаньте читать паникеров или хотя бы им веритьУж Вы то должны их распознаватьКаждый день zzzzzz публикует таблички, на которых видно, в каких суммах выходят нерезы. Никакой тайной это не покрыто.НБУ последние недели выкупает валюту, не давая гривне слишком укрепляться, это играет против нерезов, которые за свои облигации могут купить меньше валюты. Но это совсем не значит, что НБУ строит козни в отношении нерезов. У НБУ свои задачи, с которыми он справляется не идеально, но вполне достойно. Держателям облигаций не повезло.Ситибанк работает со своими клиентами также, как и любой другой банк. Когда поступают заявки, они идут на МБ. Когда валюта нужна Вам, Ваш банк точно также ее для Вас покупает.