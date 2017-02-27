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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51535154515551565157>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 249
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
14%
34
28.01-28.5
10%
26
28.51-29.0
12%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:12

  тот самый написав:Libo urals устоит минус 2$ сейчас


Ну значит у русских уже из унитазов нефтяра поперла. Чтоб они нею хлебнулись. Все. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:14

https://www.youtube.com/watch?v=Qg0TN5KOK-w
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:18

  juristkostya написав:
  Shaman написав:а еще проскочило, что законом арендаторам разрешили не платить -тут без подробностей, надо проверить

Всегда так было, ничего нового принимать не нужно.


сорри, что всегда было?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:22

  Grand Touring написав:Если сегодня посыпятся акции - тогда завтра на мб сырьевым экономикам будет несладко


Штормануло рынок, но акции не посыпались. Мы успели очень хорошо заработать и встать в позиции на завтра. :oops: Сейчас просто лениво наблюдаем и от скуки копеешно торгуем. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:23

  тот самый написав:https://www.youtube.com/watch?v=Qg0TN5KOK-w

комменты доставляют) в т ч за 2016 год
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:25

Tatkaumnihka - все повторяется, рынки цикличны
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:А разве у нас поймешь,когда выходят нерезы ?
Все покрыто такой тайной !
Кто его знает кто куда идет ?
Сити банк, НБУ , .....как они волнуются про нерезов,достойно УВАЖЕНИЯ .

Перестаньте читать паникеров или хотя бы им верить :) Уж Вы то должны их распознавать :)
Каждый день zzzzzz публикует таблички, на которых видно, в каких суммах выходят нерезы. Никакой тайной это не покрыто.
НБУ последние недели выкупает валюту, не давая гривне слишком укрепляться, это играет против нерезов, которые за свои облигации могут купить меньше валюты. Но это совсем не значит, что НБУ строит козни в отношении нерезов. У НБУ свои задачи, с которыми он справляется не идеально, но вполне достойно. Держателям облигаций не повезло.
Ситибанк работает со своими клиентами также, как и любой другой банк. Когда поступают заявки, они идут на МБ. Когда валюта нужна Вам, Ваш банк точно также ее для Вас покупает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:31

  Shaman написав:
  juristkostya написав:
  Shaman написав:а еще проскочило, что законом арендаторам разрешили не платить -тут без подробностей, надо проверить

Всегда так было, ничего нового принимать не нужно.


сорри, что всегда было?

Право снизить размер аренды/вообще не платить аренду, если твоя деятельность стала невозможна по независящим причинам.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:34

  orest написав:Найближчі дні нерезиденти і решта інвесторів будуть вискакувати з російського держборгу, як ошпарені. Може про наші ОВДП на якийсь час забудуть? Це зменшить попит на нашому МБ. Чи я помиляюся?

краш WTI виглядає епічно, але то всього лиш один інструмент, +в минулому місяці в Північній Америці вже фігурували негативні ціни,
... зараз увага повинна бути прикована до фондового, в SP500 відбувся глибокий ретрейсмент, далі перехоплюють ініціативу ведмеді, світові ринки загалом буде штормити
Зображення
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 20 кві, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:40

  Libo написав: Штормануло рынок, но акции не посыпались.
После обеда как-то бодренько пошли вниз, пока что без паники, нефть+акции куда более четкий сигнал, чем отдельный сырьевой товар
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