Амвросий написав:

Shaman написав: самым прямым образом - наличие/отсутствие валюты прямым образом влияет на курс грн/дол. а от курса уже зависит цена в грн ноута за 1000 уе. самым прямым образом - наличие/отсутствие валюты прямым образом влияет на курс грн/дол. а от курса уже зависит цена в грн ноута за 1000 уе.

ноутбук как стоил 1000 уе, так и будет стоить. Где-то локально возможен временный ситуативный ажиотаж со всплеском цены, но она тут-же прийдёт в норму, т.к. чем выше дают за товар, тем больше желающих его привезти, получив больший доход.Потому что цена ноутбука изначально привязана к количеству долларов во всём мире. Поэтому не важно сколько у вас долларов в кармане, цена ноутбука от этого не зависит.Если в стране много долларов, значит население платёжеспособное, значит товар будут везти крупными партиями, т.к. в такой стране его можно много продать, значит цена на тот самый ноутбук станет дешевле, чем 1000 долларов.И наоборот, когда долларов в стране мало, товар возят небольшими партиями, поэтому стоить он будет дорого из-за дефицита. И тот самый ноутбук будет гораздо дороже 1000 долларов.В 90-ых годах импортные товары стоили очень дорого, потому что в стране было очень мало долларов.