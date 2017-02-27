orest написав:Найближчі дні нерезиденти і решта інвесторів будуть вискакувати з російського держборгу, як ошпарені. Може про наші ОВДП на якийсь час забудуть? Це зменшить попит на нашому МБ. Чи я помиляюся?
краш WTI виглядає епічно, але то всього лиш один інструмент, +в минулому місяці в Північній Америці вже фігурували негативні ціни від деяких постачальників, ... зараз увага повинна бути прикована до фондового, в SP500 відбувся глибокий ретрейсмент, далі перехоплюють ініціативу ведмеді, світові ринки загалом буде штормити
На якій позначці можемо побачити дно по S&P 500 на вашу думку ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Сибарит написав: Перестаньте читать паникеров или хотя бы им верить Уж Вы то должны их распознавать Каждый день zzzzzz публикует таблички, на которых видно, в каких суммах выходят нерезы. Никакой тайной это не покрыто. НБУ последние недели выкупает валюту, не давая гривне слишком укрепляться, это играет против нерезов, которые за свои облигации могут купить меньше валюты. Но это совсем не значит, что НБУ строит козни в отношении нерезов. У НБУ свои задачи, с которыми он справляется не идеально, но вполне достойно. Держателям облигаций не повезло. Ситибанк работает со своими клиентами также, как и любой другой банк. Когда поступают заявки, они идут на МБ. Когда валюта нужна Вам, Ваш банк точно , ее для Вас покупает.
Тут противоречие какое то . Сначала государство продало ОГВЗ ,потом регулирует рынок таким образом ,что владельцы ОГВЗ хотят выйти , но по большему курсу ,чем заходили . У нас же нет мошенников ! У нас все честно.
Вот и хочется все таки знать , почему государство (НБУ) отрегулировало так ,что люди попали на неразрывные ДЕПО по курсу 24,45, а сейчас курс 27,20. Это они хорошо делают или плохо и для кого ? ры.СЫ Я очень вдумчиво читаю и ВАС и ЗЗЗЗ. Вы для меня АВТОРИТЕТЫ !
Востаннє редагувалось холява в Пон 20 кві, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:самым прямым образом - наличие/отсутствие валюты прямым образом влияет на курс грн/дол. а от курса уже зависит цена в грн ноута за 1000 уе.
ноутбук как стоил 1000 уе, так и будет стоить. Где-то локально возможен временный ситуативный ажиотаж со всплеском цены, но она тут-же прийдёт в норму, т.к. чем выше дают за товар, тем больше желающих его привезти, получив больший доход.
Потому что цена ноутбука изначально привязана к количеству долларов во всём мире. Поэтому не важно сколько у вас долларов в кармане, цена ноутбука от этого не зависит.
Если в стране много долларов, значит население платёжеспособное, значит товар будут везти крупными партиями, т.к. в такой стране его можно много продать, значит цена на тот самый ноутбук станет дешевле, чем 1000 долларов.
И наоборот, когда долларов в стране мало, товар возят небольшими партиями, поэтому стоить он будет дорого из-за дефицита. И тот самый ноутбук будет гораздо дороже 1000 долларов.
В 90-ых годах импортные товары стоили очень дорого, потому что в стране было очень мало долларов.
поэтому многие производители для нашего рынка значительно завышают цену ? например Самсунг и прочие , официальный ТВ самсунг в Украине на 5000 грн дороже чем такой же в рознице в Польше ? потому что у нас его не покупают ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
холява написав: Вот и хочется все таки знать , почему государство (НБУ) отрегулировало так ,что люди попали на неразрывные ДЕПО по курсу 24,45, а сейчас курс 27,20.
Давайте уж прямо спросим НБУ, почему люди повелись на укрепление гривны, хотя кратковременная спекулятивная природа ОВГЗ была очевидна.... Это ж конституционная функция НБУ - лечить людей от глупости и жадности.
orest написав:Найближчі дні нерезиденти і решта інвесторів будуть вискакувати з російського держборгу, як ошпарені. Може про наші ОВДП на якийсь час забудуть? Це зменшить попит на нашому МБ. Чи я помиляюся?
краш WTI виглядає епічно, але то всього лиш один інструмент, +в минулому місяці в Північній Америці вже фігурували негативні ціни від деяких постачальників, ... зараз увага повинна бути прикована до фондового, в SP500 відбувся глибокий ретрейсмент, далі перехоплюють ініціативу ведмеді, світові ринки загалом буде штормити
На якій позначці можемо побачити дно по S&P 500 на вашу думку ?
раніше публікував моє очікування, я розраховую, що ведмежий тренд буде розвернутий в р-ні 1550
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
холява написав: Вот и хочется все таки знать , почему государство (НБУ) отрегулировало так ,что люди попали на неразрывные ДЕПО по курсу 24,45, а сейчас курс 27,20.
Давайте уж прямо спросим НБУ, почему люди повелись на укрепление гривны, хотя кратковременная спекулятивная природа ОВГЗ была очевидна.... Это ж конституционная функция НБУ - лечить людей от глупости и жадности.
Да,Да ....я согласен с Вами.... Вот , когда в профилактических диспансерах ,для больных с болезнью Дауна, пока палкой по спине санитар не перетянет ,ни кто не работает ....
Рефлекс на боль называется ! Ну как у собак на пищу .....через фистулу желудочный сок выделяется . Я надеюсь , что Вы поймете мой искрометный юмор ?
Противоречие возникает только из предположения, что государство управляет курсом. Если допустить возможность рыночного курсообразования с легкой коррекцией динамики, но не уровней, картина станет непротиворечивой. На любом рынке всегда есть выигравшие и проигравшие. Гарантировать прибыль всем не может никто.
ЗЫ Должен честно признаться, что я никогда не понимал, зачем нерезиденты лезут в наши облигации?
edvardd написав:родителям купил 2 баллона с кислородом, подключаешь аппарат Боброва, а дальше или маска или назальная канюля и дыши кислородом, и всё в домашних условиях, а вы продолжайте сопли жевать...сказали ж всем заранее - лечитесь дома...
лучше ссылки дайте где . Но и от гипервентиляции сознание можно потерять
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .