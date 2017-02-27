Противоречие возникает только из предположения, что государство управляет курсом. Если допустить возможность рыночного курсообразования с легкой коррекцией динамики, но не уровней, картина станет непротиворечивой. На любом рынке всегда есть выигравшие и проигравшие. Гарантировать прибыль всем не может никто.
ЗЫ Должен честно признаться, что я никогда не понимал, зачем нерезиденты лезут в наши облигации?
Я ЗНАЛ , ЧТО ВЫ УМКА !
)))
Помните "Пропавшая грамота ", Гоголя , когда двух казаков варят в котле , а вокруг казана ведьмы танцуют . И один из казаков вдруг увидел свою жену среди ведьм .
.....и говорит "АААА и ты здесь , я знал , что ты ведьма "......
Не обижайтесь Пожалуйста !
Востаннє редагувалось холява в Пон 20 кві, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:родителям купил 2 баллона с кислородом, подключаешь аппарат Боброва, а дальше или маска или назальная канюля и дыши кислородом, и всё в домашних условиях, а вы продолжайте сопли жевать...сказали ж всем заранее - лечитесь дома...
лучше ссылки дайте где . Но и от гипервентиляции сознание можно потерять
Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных. Клоуны с баллонами!
edvardd написав:родителям купил 2 баллона с кислородом, подключаешь аппарат Боброва, а дальше или маска или назальная канюля и дыши кислородом, и всё в домашних условиях, а вы продолжайте сопли жевать...сказали ж всем заранее - лечитесь дома...
лучше ссылки дайте где . Но и от гипервентиляции сознание можно потерять
Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных. Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.
komp написав:Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных. Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.
Вы вообще все о чем ? Это же не аппарат ИВЛ, из этого баллона наполняешь кислородную подушку и дышишь, зачем там легочный терапевт ? Такими часто обзаводятся больные ХОБЛ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.