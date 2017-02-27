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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5154515551565157

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 249
25.01-25.5
6%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
4%
11
26.51-27.0
8%
19
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
14%
34
28.01-28.5
10%
26
28.51-29.0
12%
31
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
12
больше 30
22%
54
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:16

  Сибарит написав:
  холява написав:Тут противоречие какое то .

Противоречие возникает только из предположения, что государство управляет курсом. Если допустить возможность рыночного курсообразования с легкой коррекцией динамики, но не уровней, картина станет непротиворечивой.
На любом рынке всегда есть выигравшие и проигравшие. Гарантировать прибыль всем не может никто.

ЗЫ Должен честно признаться, что я никогда не понимал, зачем нерезиденты лезут в наши облигации?


Я ЗНАЛ , ЧТО ВЫ УМКА !

)))

Помните "Пропавшая грамота ", Гоголя , когда двух казаков варят в котле , а вокруг казана ведьмы танцуют .
И один из казаков вдруг увидел свою жену среди ведьм .

.....и говорит "АААА и ты здесь , я знал , что ты ведьма "......

Не обижайтесь Пожалуйста !
Востаннє редагувалось холява в Пон 20 кві, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:18

ну шо завтра на межбанке прям ссутра будет 26.9
или только после обеда?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:20

  yama написав:
  edvardd написав:родителям купил 2 баллона с кислородом, подключаешь аппарат Боброва, а дальше или маска или назальная канюля и дыши кислородом, и всё в домашних условиях, а вы продолжайте сопли жевать...сказали ж всем заранее - лечитесь дома...
лучше ссылки дайте где . Но и от гипервентиляции сознание можно потерять

Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных.
Клоуны с баллонами!
komp
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:27

  komp написав:
  yama написав:
  edvardd написав:родителям купил 2 баллона с кислородом, подключаешь аппарат Боброва, а дальше или маска или назальная канюля и дыши кислородом, и всё в домашних условиях, а вы продолжайте сопли жевать...сказали ж всем заранее - лечитесь дома...
лучше ссылки дайте где . Но и от гипервентиляции сознание можно потерять

Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных.
Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  komp написав:Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных.
Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.


Вы вообще все о чем ?
Это же не аппарат ИВЛ, из этого баллона наполняешь кислородную подушку и дышишь, зачем там легочный терапевт ?
Такими часто обзаводятся больные ХОБЛ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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