komp написав:Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных. Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.
Вы вообще все о чем ? Это же не аппарат ИВЛ, из этого баллона наполняешь кислородную подушку и дышишь, зачем там легочный терапевт ? Такими часто обзаводятся больные ХОБЛ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Наша грн связана с деревянным. В бюджетке у них бакс 65.7,нефть 57.7,и бочка в бюджете 3790 получается . Сейчас ЮРАЛС стоит баксов 15,и чтобы получить бюджетные 3790/15=252.66..........двести пятьдесят два...... Наша красивая при таком раскладе почти сотка
komp написав:Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных. Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.
Вы вообще все о чем ? Это же не аппарат ИВЛ, из этого баллона наполняешь кислородную подушку и дышишь, зачем там легочный терапевт ? Такими часто обзаводятся больные ХОБЛ.
Всезнайка, это если хроник с устойчивым дефицитом дыхательной функции, а для короны - это острое состояние которое меняется очень быстро, комплексно и непредсказуемо. Для каждого человека индивидуальная реакция организма с надцатью параметрами...
Сибарит написав:Должен честно признаться, что я никогда не понимал, зачем нерезиденты лезут в наши облигации?
Хорошая премия за риск, правильно? Возможность получить 10+% в валюте, и вдруг эта сказка будет продолжаться долго. Природу нерезидентов опустим.. Изучают наш рынок, и не только. Например также Мексику, Южную Америку.. Анализируют историю, финансовые отчетности, статистику. Строят свои прогнозы с учетом рисков.
Холява, думаю прошлый и этот год показал, как можно получить убыток как находясь в валюте, так и в гривне. В декабре мне казались дикими циферки 23 на прием, которые светили Ощад и др. госбанки, ну а какой курс сейчас все мы знаем.
Лет 10 или больше назад прочитал о таком понятие как ребалансировка. Не помню уже на каком финансовом ресурсе. На примере валют объяснялось, что не нужно хранить деньги только в одной валюте, разбейте на 2 или 3 части - условно доллар/гривна/евро. Какая-то часть условно проиграет, другая выиграет. Депозит в любой валюте, это финансовый инструмент, можно получить и прибыль и убыток.
холява написав:Никого не увольнял . Бухгалтерия ,брокер, работники склада,работников магазинов ,экспедиторы ......короче убытки . Все когда нибудь закончится . Потом наученных работников не найдешь . Так решил.
knoppixx написав:Наша грн связана с деревянным. В бюджетке у них бакс 65.7,нефть 57.7,и бочка в бюджете 3790 получается . Сейчас ЮРАЛС стоит баксов 15,и чтобы получить бюджетные 3790/15=252.66..........двести пятьдесят два...... Наша красивая при таком раскладе почти сотка
А причем тут одно к другому? Как говорил мне мой генерал, не разменивай свой рублевый х. на копеешную п. И вы тоже не должны разменивать нашу гривну - самую сильную валюту мира по итогам 2019 года - на этот ущербный и убогий, как и всё русское, рубль. И даже не должны смотреть в сторону этой русской клоаки с её падалишным рублем!