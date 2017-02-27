Додано: Пон 20 кві, 2020 23:48

Сибарит написав: Должен честно признаться, что я никогда не понимал, зачем нерезиденты лезут в наши облигации? Должен честно признаться, что я никогда не понимал, зачем нерезиденты лезут в наши облигации?

холява написав: Никого не увольнял .

Бухгалтерия ,брокер, работники склада,работников магазинов ,экспедиторы ......короче убытки .

Все когда нибудь закончится .

Потом наученных работников не найдешь .

Так решил. Никого не увольнял .Бухгалтерия ,брокер, работники склада,работников магазинов ,экспедиторы ......короче убытки .Все когда нибудь закончится .Потом наученных работников не найдешь .Так решил.

Хорошая премия за риск, правильно? Возможность получить 10+% в валюте, и вдруг эта сказка будет продолжаться долго. Природу нерезидентов опустим.. Изучают наш рынок, и не только. Например также Мексику, Южную Америку.. Анализируют историю, финансовые отчетности, статистику. Строят свои прогнозы с учетом рисков., думаю прошлый и этот год показал, как можно получить убыток как находясь в валюте, так и в гривне. В декабре мне казались дикими циферки 23 на прием, которые светили Ощад и др. госбанки, ну а какой курс сейчас все мы знаем.Лет 10 или больше назад прочитал о таком понятие как ребалансировка. Не помню уже на каком финансовом ресурсе. На примере валют объяснялось, что не нужно хранить деньги только в одной валюте, разбейте на 2 или 3 части - условно доллар/гривна/евро. Какая-то часть условно проиграет, другая выиграет. Депозит в любой валюте, это финансовый инструмент, можно получить и прибыль и убыток.Респект Вам!