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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51555156515751585159 ... 5186>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 262
25.01-25.5
5%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
12
26.51-27.0
8%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
35
28.01-28.5
11%
28
28.51-29.0
12%
32
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
56
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  komp написав:Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных.
Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.


Вы вообще все о чем ?
Это же не аппарат ИВЛ, из этого баллона наполняешь кислородную подушку и дышишь, зачем там легочный терапевт ?
Такими часто обзаводятся больные ХОБЛ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наша грн связана с деревянным.
В бюджетке у них бакс 65.7,нефть 57.7,и бочка в бюджете 3790 получается . Сейчас ЮРАЛС стоит баксов 15,и чтобы получить бюджетные 3790/15=252.66..........двести пятьдесят два......
Наша красивая при таком раскладе почти сотка
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:47

  freeze написав:
juristkostya написав:
  komp написав:Если из-за короны им придется кислород давать, то при них еще должен сидеть легочный терапевт (которых у нас нет) с газоанализатором, плюс подключен сердечный монитор, набор капельниц и инъекций всевозможных.
Клоуны с баллонами!
не говоря о том, что пожароопасность у сей посудины покруче, чем у канистры бензина.


Вы вообще все о чем ?
Это же не аппарат ИВЛ, из этого баллона наполняешь кислородную подушку и дышишь, зачем там легочный терапевт ?
Такими часто обзаводятся больные ХОБЛ.

Всезнайка, это если хроник с устойчивым дефицитом дыхательной функции, а для короны - это острое состояние которое меняется очень быстро, комплексно и непредсказуемо. Для каждого человека индивидуальная реакция организма с надцатью параметрами...
komp
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:48

  Сибарит написав:Должен честно признаться, что я никогда не понимал, зачем нерезиденты лезут в наши облигации?

Хорошая премия за риск, правильно? Возможность получить 10+% в валюте, и вдруг эта сказка будет продолжаться долго. Природу нерезидентов опустим.. Изучают наш рынок, и не только. Например также Мексику, Южную Америку.. Анализируют историю, финансовые отчетности, статистику. Строят свои прогнозы с учетом рисков.

Холява, думаю прошлый и этот год показал, как можно получить убыток как находясь в валюте, так и в гривне. В декабре мне казались дикими циферки 23 на прием, которые светили Ощад и др. госбанки, ну а какой курс сейчас все мы знаем.

Лет 10 или больше назад прочитал о таком понятие как ребалансировка. Не помню уже на каком финансовом ресурсе. На примере валют объяснялось, что не нужно хранить деньги только в одной валюте, разбейте на 2 или 3 части - условно доллар/гривна/евро. Какая-то часть условно проиграет, другая выиграет. Депозит в любой валюте, это финансовый инструмент, можно получить и прибыль и убыток.

  холява написав:Никого не увольнял .
Бухгалтерия ,брокер, работники склада,работников магазинов ,экспедиторы ......короче убытки .
Все когда нибудь закончится .
Потом наученных работников не найдешь .
Так решил.

Респект Вам!
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Майские WTI фьючерсы, оторвались по полной сегодня...
UPD:　можно где-либо найти статистику по текущим запасам нефти и сколько осталось до полного заполнения хранилишь (той же Saudi Aramco etc)
Востаннє редагувалось Delta7 в Вів 21 кві, 2020 00:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:16

  yama написав:официальный ТВ самсунг в Украине на 5000 грн дороже чем такой же в рознице в Польше ? потому что у нас его не покупают ?

Бо він москальський...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:18

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:официальный ТВ самсунг в Украине на 5000 грн дороже чем такой же в рознице в Польше ? потому что у нас его не покупают ?

Бо він москальський...

При чем тут чей он?) Я так понимаю, об НДС или пошлинах никто не знает тут...
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:29

  knoppixx написав:Наша грн связана с деревянным.
В бюджетке у них бакс 65.7,нефть 57.7,и бочка в бюджете 3790 получается . Сейчас ЮРАЛС стоит баксов 15,и чтобы получить бюджетные 3790/15=252.66..........двести пятьдесят два......
Наша красивая при таком раскладе почти сотка


А причем тут одно к другому? :roll:
Как говорил мне мой генерал, не разменивай свой рублевый х. на копеешную п. :oops: И вы тоже не должны разменивать нашу гривну - самую сильную валюту мира по итогам 2019 года - на этот ущербный и убогий, как и всё русское, рубль. И даже не должны смотреть в сторону этой русской клоаки с её падалишным рублем! :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:36

Финмониторинг

Кто может прокомментировать ?

https://www.obozrevatel.com/economics/a ... ebuyut.htm


Вот то что мне не понятно....


Какие операции проверят?

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
потолки грильято http://xn--c1akjmho3eya.com.ua
Стеклянные перегородки https://supersklo.com.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:38

  холява написав: Вот и хочется все таки знать , почему государство (НБУ) отрегулировало так ,что люди попали на неразрывные ДЕПО по курсу 24,45, а сейчас курс 27,20.

А вы хотели бы наоборот, т.е. холявы ? :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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