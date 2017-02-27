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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51565157515851595160 ... 5186>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 262
25.01-25.5
5%
14
25.51-26.0
1%
3
26.01-26.5
5%
12
26.51-27.0
8%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
35
28.01-28.5
11%
28
28.51-29.0
12%
32
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
56
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:55

  Libo написав:
  knoppixx написав:Наша грн связана с деревянным.
В бюджетке у них бакс 65.7,нефть 57.7,и бочка в бюджете 3790 получается . Сейчас ЮРАЛС стоит баксов 15,и чтобы получить бюджетные 3790/15=252.66..........двести пятьдесят два......
Наша красивая при таком раскладе почти сотка


А причем тут одно к другому? :roll:
Как говорил мне мой генерал, не разменивай свой рублевый х. на копеешную п. :oops: И вы тоже не должны разменивать нашу гривну - самую сильную валюту мира по итогам 2019 года - на этот ущербный и убогий, как и всё русское, рубль. И даже не должны смотреть в сторону этой русской клоаки с её падалишным рублем! :idea:


Гривна к деревянному уже никак не привязана. Между ними нет причинно-следственных связей, но есть корреляция, потому что движением обеих управляют высшие силы, а именно миграции спекулятивного и инвестиционного капиталов.

Сегодня побрили не (только) производителей нефти, а и игроков финансового рынка. Это не останется без последствий для всей мировой экономики - начнется (точнее продолжится с большей скоростью) бегство капитала из активов высокого и среднего уровней риска. В эту категорию, разумеется, попадает и гривна, и рупь, и много всего другого, включая столь любимые тобой депозитарные расписки компаний третьего эшелона, добывающих сырье у черта на куличках
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 кві, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:01

  Delta7 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:официальный ТВ самсунг в Украине на 5000 грн дороже чем такой же в рознице в Польше ? потому что у нас его не покупают ?

Бо він москальський...

При чем тут чей он?) Я так понимаю, об НДС или пошлинах никто не знает тут...


В Польщі теж є ПДВ, навіть більший за наш (23%)

Не треба порівнювати контрабас з білим товаром.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:09

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:официальный ТВ самсунг в Украине на 5000 грн дороже чем такой же в рознице в Польше ? потому что у нас его не покупают ?


В Польщі теж є ПДВ, навіть більший за наш (23%)

Не треба порівнювати контрабас з білим товаром.

я про білий товар ! білий ТВ в Польщі коштує в роздрібі на 5000 грн в еквіваленті дешевше за білий Самсунг в Україні в роздрібі
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:22

  zРадио написав:
Сегодня побрили не (только) производителей нефти, а и игроков финансового рынка. Это не останется без последствий для всей мировой экономики - начнется (точнее продолжится с большей скоростью) бегство капитала из активов высокого и среднего уровней риска.


Ты совершенно не знаешь финансовые рынки. Кого там сегодня побрили? У меня сегодня результат супер! :!: Фьючерсы на завтра растут. И кто и сколько от вас побежит? Свои аж $3 млрд. у вас будут спасать? Я тебя умоляю. Тут капитализация одной корпорации сотни миллиардов, которых тут десятки тыщ, На счетах десятки миллиардов, которые не знают куда пристроить, а они будут делать ноги своим трём миллиардам в Украине? Хай лежить. Им будет лень даже наклоняться, чтобы подобрать. :oops: Десяток мелких спекулей из Брайтона выдернут по своему лимону. А за остальное не переживайте. Будут у вас до самого заката эпохи бумажных денег, у вас и пропадут. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:45

PS Аналитик из Инвеско Брайн Левитт описал две модели поведения на финансовых рынках.
Два инвестора вложили в акции по $100 тыщ в 1995 г.
Первый докладывал по $5 тыщ после каждого из 20 крупных обвалов на рынке, которые случились с тех пор до настоящего времени.(Т.е. в сумме постепенно доложил еще $100 тыщ).
Второй тупо их оставил и не докладывал больше ничего.
Так вот у второго к концу 2019 г. капитал составил $700 тыщ, а у первого более $1 млн., т.е. на $300 с лишним тыщ больше.
Левитт называет это премией за смелость и последовательность инвестора.
В инвестиционном бизнесе у них всё как в танковых войсках у нас.
- Что самое главное в танке? :roll:
- В танке самое главное это не бздеть! :!:
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:51

  Libo написав:Ты совершенно не знаешь финансовые рынки. Кого там сегодня побрили? У меня сегодня результат супер! :!:


Рад за тебя. Искренне. Но это бахвальство говорит как раз о том, что это ты совершенно не знаешь финансовые рынки :D Трейдинг - антагонистическая игра. И пострадавших сегодня уж точно не меньше, чем преуспевших.

  Libo написав:И кто и сколько от вас побежит? Свои аж $3 млрд. у вас будут спасать? Я тебя умоляю. Тут капитализация одной корпорации сотни миллиардов, которых тут десятки тыщ, На счетах десятки миллиардов, которые не знают куда пристроить, а они будут делать ноги своим трём миллиардам в Украине? Хай лежить. Им будет лень даже наклоняться, чтобы подобрать. :oops: Десяток мелких спекулей из Брайтона выдернут по своему лимону. А за остальное не переживайте. Будут у вас до самого заката эпохи бумажных денег, у вас и пропадут. 8)


Боюсь, ты переоцениваешь качество антикризисного менеджмента. В больших корпорациях тоже начинают резать бюджеты с канцелярии, пусть даже это мало на что влияет. Почему? Это быстро, просто и не задевает стратегические KPI
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:53

  Libo написав:PS Аналитик из Инвеско Брайн Левитт описал две модели поведения на финансовых рынках.
Два инвестора вложили в акции по $100 тыщ в 1995 г.
Первый докладывал по $5 тыщ после каждого из 20 крупных обвалов на рынке, которые случились с тех пор до настоящего времени.(Т.е. в сумме постепенно доложил еще $100 тыщ).
Второй тупо их оставил и не докладывал больше ничего.
Так вот у второго к концу 2019 г. капитал составил $700 тыщ, а у первого более $1 млн., т.е. на $300 с лишним тыщ больше.
Левитт называет это премией за смелость и последовательность инвестора.
В инвестиционном бизнесе у них всё как в танковых войсках у нас.
- Что самое главное в танке? :roll:
- В танке самое главное это не бздеть! :!:


Пфф. Перший із ДВОХСОТ тищ зробив мільйон, а другий із СТА тищ зробів 700.
Другий ефективніший :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:45

Ural нефть стоит минус 2$

https://fastpic.ru/view/111/2020/0420/f ... 6.jpg.html
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 03:05

  proftpd66 написав:Ural нефть стоит минус 2$



Реальна ціна, чо.
sergey_sryvkin
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