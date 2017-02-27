Додано: Вів 21 кві, 2020 01:22

zРадио написав:

Сегодня побрили не (только) производителей нефти, а и игроков финансового рынка. Это не останется без последствий для всей мировой экономики - начнется (точнее продолжится с большей скоростью) бегство капитала из активов высокого и среднего уровней риска. Сегодня побрили не (только) производителей нефти, а и игроков финансового рынка. Это не останется без последствий для всей мировой экономики - начнется (точнее продолжится с большей скоростью) бегство капитала из активов высокого и среднего уровней риска.

Ты совершенно не знаешь финансовые рынки. Кого там сегодня побрили? У меня сегодня результат супер!Фьючерсы на завтра растут. И кто и сколько от вас побежит? Свои аж $3 млрд. у вас будут спасать? Я тебя умоляю. Тут капитализация одной корпорации сотни миллиардов, которых тут десятки тыщ, На счетах десятки миллиардов, которые не знают куда пристроить, а они будут делать ноги своим трём миллиардам в Украине? Хай лежить. Им будет лень даже наклоняться, чтобы подобрать.Десяток мелких спекулей из Брайтона выдернут по своему лимону. А за остальное не переживайте. Будут у вас до самого заката эпохи бумажных денег, у вас и пропадут.