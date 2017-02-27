knoppixx написав:Наша грн связана с деревянным. В бюджетке у них бакс 65.7,нефть 57.7,и бочка в бюджете 3790 получается . Сейчас ЮРАЛС стоит баксов 15,и чтобы получить бюджетные 3790/15=252.66..........двести пятьдесят два...... Наша красивая при таком раскладе почти сотка
А причем тут одно к другому? Как говорил мне мой генерал, не разменивай свой рублевый х. на копеешную п. И вы тоже не должны разменивать нашу гривну - самую сильную валюту мира по итогам 2019 года - на этот ущербный и убогий, как и всё русское, рубль. И даже не должны смотреть в сторону этой русской клоаки с её падалишным рублем!
Гривна к деревянному уже никак не привязана. Между ними нет причинно-следственных связей, но есть корреляция, потому что движением обеих управляют высшие силы, а именно миграции спекулятивного и инвестиционного капиталов.
Сегодня побрили не (только) производителей нефти, а и игроков финансового рынка. Это не останется без последствий для всей мировой экономики - начнется (точнее продолжится с большей скоростью) бегство капитала из активов высокого и среднего уровней риска. В эту категорию, разумеется, попадает и гривна, и рупь, и много всего другого, включая столь любимые тобой депозитарные расписки компаний третьего эшелона, добывающих сырье у черта на куличках
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 кві, 2020 00:56, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: Сегодня побрили не (только) производителей нефти, а и игроков финансового рынка. Это не останется без последствий для всей мировой экономики - начнется (точнее продолжится с большей скоростью) бегство капитала из активов высокого и среднего уровней риска.
Ты совершенно не знаешь финансовые рынки. Кого там сегодня побрили? У меня сегодня результат супер! Фьючерсы на завтра растут. И кто и сколько от вас побежит? Свои аж $3 млрд. у вас будут спасать? Я тебя умоляю. Тут капитализация одной корпорации сотни миллиардов, которых тут десятки тыщ, На счетах десятки миллиардов, которые не знают куда пристроить, а они будут делать ноги своим трём миллиардам в Украине? Хай лежить. Им будет лень даже наклоняться, чтобы подобрать. Десяток мелких спекулей из Брайтона выдернут по своему лимону. А за остальное не переживайте. Будут у вас до самого заката эпохи бумажных денег, у вас и пропадут.
PS Аналитик из Инвеско Брайн Левитт описал две модели поведения на финансовых рынках. Два инвестора вложили в акции по $100 тыщ в 1995 г. Первый докладывал по $5 тыщ после каждого из 20 крупных обвалов на рынке, которые случились с тех пор до настоящего времени.(Т.е. в сумме постепенно доложил еще $100 тыщ). Второй тупо их оставил и не докладывал больше ничего. Так вот у второго к концу 2019 г. капитал составил $700 тыщ, а у первого более $1 млн., т.е. на $300 с лишним тыщ больше. Левитт называет это премией за смелость и последовательность инвестора. В инвестиционном бизнесе у них всё как в танковых войсках у нас. - Что самое главное в танке? - В танке самое главное это не бздеть!
Libo написав:Ты совершенно не знаешь финансовые рынки. Кого там сегодня побрили? У меня сегодня результат супер!
Рад за тебя. Искренне. Но это бахвальство говорит как раз о том, что это ты совершенно не знаешь финансовые рынки Трейдинг - антагонистическая игра. И пострадавших сегодня уж точно не меньше, чем преуспевших.
Libo написав:И кто и сколько от вас побежит? Свои аж $3 млрд. у вас будут спасать? Я тебя умоляю. Тут капитализация одной корпорации сотни миллиардов, которых тут десятки тыщ, На счетах десятки миллиардов, которые не знают куда пристроить, а они будут делать ноги своим трём миллиардам в Украине? Хай лежить. Им будет лень даже наклоняться, чтобы подобрать. Десяток мелких спекулей из Брайтона выдернут по своему лимону. А за остальное не переживайте. Будут у вас до самого заката эпохи бумажных денег, у вас и пропадут.
Боюсь, ты переоцениваешь качество антикризисного менеджмента. В больших корпорациях тоже начинают резать бюджеты с канцелярии, пусть даже это мало на что влияет. Почему? Это быстро, просто и не задевает стратегические KPI
Libo написав:PS Аналитик из Инвеско Брайн Левитт описал две модели поведения на финансовых рынках. Два инвестора вложили в акции по $100 тыщ в 1995 г. Первый докладывал по $5 тыщ после каждого из 20 крупных обвалов на рынке, которые случились с тех пор до настоящего времени.(Т.е. в сумме постепенно доложил еще $100 тыщ). Второй тупо их оставил и не докладывал больше ничего. Так вот у второго к концу 2019 г. капитал составил $700 тыщ, а у первого более $1 млн., т.е. на $300 с лишним тыщ больше. Левитт называет это премией за смелость и последовательность инвестора. В инвестиционном бизнесе у них всё как в танковых войсках у нас. - Что самое главное в танке? - В танке самое главное это не бздеть!
Пфф. Перший із ДВОХСОТ тищ зробив мільйон, а другий із СТА тищ зробів 700. Другий ефективніший