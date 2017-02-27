Немножко было. Как-то взяли кредит в одном банке еще в первой половине 90-х, мы с товарищами потом долго называли его писающим банком, один региональный одесский банк, уже усопший, но называть не буду, потому что бывшие хозяева еще на хорошем плаву. Писающий потому что, у нас был офис рядом с головным офисом этого банка в одном бизнес-центре, и мой товарищ писал в туалете рядом с важным менеджером этого банка, и тот в этом процессе, не отрываясь от процедуры, сказал, соседи, я вижу вы люди солидные не хотели бы взять кредит, поделившись за услугу всего 20 процентами. Кредит отдали попозже, мы ж не жулики, и 20 процентов при том темпе инфляции легко отбились.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
jump написав:На ринку електроенергії криза неплатежів, населення заборгувало 4,7 мільярди
За останні три місяці учасники ринку електроенергії накопичили "колосальні" борги. Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.
Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції.
Якщо протеже Ахметова, яка ставила свій підпис під проектом заборони СЕС в приватному секторі стала в.о. міністра енергетики без голосування у ВР, то проект "Роттердам pro+" для нових тарифів для запуску з осені вже готовий))
jump написав:На ринку електроенергії криза неплатежів, населення заборгувало 4,7 мільярди
За останні три місяці учасники ринку електроенергії накопичили "колосальні" борги. Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.
Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції.
"Ми живемо в найбільшій кризі за всю історію України, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо на сьогодні кризу неплатежів", - сказала Буславець.
За її словами, постачальники універсальних послуг, що постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго". 4,7 млрд грн із них виникли у зв’язку із заборгованістю населення.
У свою чергу, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець". Це унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.
Буславець зазначає, що ДП "Гарантований покупець" загалом має понад 10 млрд грн боргів. Зокрема, перед виробниками ВДЕ - 6,3 млрд грн, перед "Енергоатомом" - 4 млрд, перед "Укргідроенерго" - 200 млн.
За її словами, доручення Кабміну щодо невідключення споживачів за несплату було сприйняте споживачами як можливість не платити.
"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки.
Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу і розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", - вважає Буславець.
по-моему, платежки за свет для населения - это самая демократичная комуналка, при желании легко можно сэкономить, Ж глубоко залезла в карманы граждан Украины.
Оно-то все так, но Буславец так открыто лоббирует Ахметку, что это уже перебор. И проблемы не только с электронэергией.
На ближайшую перспективу у меня вырисовывается такая картинка: стагфляция.
инфраструктура, кредиты бизнесу, дополнительное финансирование школ и больниц - сейчас пустые слова, элемент пиара, якобы оно у нас есть, его не будет. При этом будет инфляция, тк только профинансировать силовой блок и пенсионный фонд в условиях небольшого падения доходов бюджета - это уже инфляция двузначная.
Украина будет вроде меньше финансировать бюджетников, а инфляция всеравно будет! Потому что наполняемость бюджета низкая.
А кто-нибудь может мне объяснить, почему при всех "прогнозах" по экономике и курсу рынок недвижимости поднял цены на 10% ?! Это потому, что спрос так вырос или они там все идиоты (с учетом прогнозов) ?
З.Ы. Важно понимать, что объекты, о которых я говорю выставлены на продажу уже больше года!!!
Число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн. Это около половины трудоспособного населения. Цифры похожи на времена Великой депрессии в США