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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5202520352045205>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 266
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
2%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
8%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
14%
36
28.01-28.5
11%
28
28.51-29.0
12%
32
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
56
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:01

  reus написав:Видно, ШО Вы в теме


Немножко было.
Как-то взяли кредит в одном банке еще в первой половине 90-х, мы с товарищами потом долго называли его писающим банком, один региональный одесский банк, уже усопший, но называть не буду, потому что бывшие хозяева еще на хорошем плаву.
Писающий потому что, у нас был офис рядом с головным офисом этого банка в одном бизнес-центре, и мой товарищ писал в туалете рядом с важным менеджером этого банка, и тот в этом процессе, не отрываясь от процедуры, сказал, соседи, я вижу вы люди солидные не хотели бы взять кредит, поделившись за услугу всего 20 процентами.
Кредит отдали попозже, мы ж не жулики, и 20 процентов при том темпе инфляции легко отбились.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:16

  Grand Touring написав:
  zzzzzz написав:
Ну вот как только НБУ начнет выдавать рефинанс, вот тогда и потекут деньги.
Сегодня Минсоц начал выплаты 1000 пенсам ( +9,5 млрд к обычнм 30 млрд ежемесячных )
мультипликатор расходов сжат, мы 47 млрд нбу не заметили, 10 млрд - тем более не почувствуем, будем говорить о страшном гривнедифиците.

А 47 млрд. на руки раздавали? Или закрыли дырку в бюджете на 100 млрд.?
Эти 10 как раз оттуда.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:за услугу всего 20 процентами.

20%, это по-божески.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:24

  reus написав:
  freeze написав:за услугу всего 20 процентами.

20%, это по-божески.

Обличители коррупции потихоньку раскрываются.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jump написав:На ринку електроенергії криза неплатежів, населення заборгувало 4,7 мільярди

За останні три місяці учасники ринку електроенергії накопичили "колосальні" борги. Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції.

Якщо протеже Ахметова, яка ставила свій підпис під проектом заборони СЕС в приватному секторі стала в.о. міністра енергетики без голосування у ВР, то проект "Роттердам pro+" для нових тарифів для запуску з осені вже готовий))
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:26

  Grand Touring написав:
  jump написав:На ринку електроенергії криза неплатежів, населення заборгувало 4,7 мільярди

За останні три місяці учасники ринку електроенергії накопичили "колосальні" борги. Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

Про це заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції.

"Ми живемо в найбільшій кризі за всю історію України, і електроенергетика є невід’ємною частиною цієї кризи. Ми вже бачимо на сьогодні кризу неплатежів", - сказала Буславець.

За її словами, постачальники універсальних послуг, що постачають електроенергію населенню, заборгували 5 млрд грн перед "Укренерго". 4,7 млрд грн із них виникли у зв’язку із заборгованістю населення.

У свою чергу, "Укренерго" заборгувало понад 8 млрд грн ДП "Гарантований покупець". Це унеможливлює виконання останнім зобов’язань перед "зеленою" генерацією.

Буславець зазначає, що ДП "Гарантований покупець" загалом має понад 10 млрд грн боргів. Зокрема, перед виробниками ВДЕ - 6,3 млрд грн, перед "Енергоатомом" - 4 млрд, перед "Укргідроенерго" - 200 млн.

За її словами, доручення Кабміну щодо невідключення споживачів за несплату було сприйняте споживачами як можливість не платити.

"Люди не розуміють, що електроенергія у наших домівках є завдяки самовідданій роботі всіх енергетиків. Але цим енергетикам треба платити зарплатню, енергетичним компаніям треба сплачувати податки.

Необхідно виходити до людей з меседжем, щоб вони були часткою цього процесу і розуміли свою відповідальність. Треба сплачувати за отриманий ресурс, бо повна темрява гірша за пандемію", - вважає Буславець.


по-моему, платежки за свет для населения - это самая демократичная комуналка, при желании легко можно сэкономить, Ж глубоко залезла в карманы граждан Украины.

Оно-то все так, но Буславец так открыто лоббирует Ахметку, что это уже перебор. И проблемы не только с электронэергией.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:28

На ближайшую перспективу у меня вырисовывается такая картинка: стагфляция.

инфраструктура, кредиты бизнесу, дополнительное финансирование школ и больниц - сейчас пустые слова, элемент пиара, якобы оно у нас есть, его не будет. При этом будет инфляция, тк только профинансировать силовой блок и пенсионный фонд в условиях небольшого падения доходов бюджета - это уже инфляция двузначная.

Украина будет вроде меньше финансировать бюджетников, а инфляция всеравно будет! Потому что наполняемость бюджета низкая.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А кто-нибудь может мне объяснить, почему при всех "прогнозах" по экономике и курсу рынок недвижимости поднял цены на 10% ?!
Это потому, что спрос так вырос или они там все идиоты (с учетом прогнозов) ?

З.Ы. Важно понимать, что объекты, о которых я говорю выставлены на продажу уже больше года!!!
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:30

Число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн. Это около половины трудоспособного населения. Цифры похожи на времена Великой депрессии в США
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:35

  hxbbgaf написав:Оно-то все так, но Буславец так открыто лоббирует Ахметку, что это уже перебор. И проблемы не только с электронэергией.
Согласен, им дай волю - пол Украины отключат и тарифы поднимут
Grand Touring
 
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