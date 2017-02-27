Не завидуй Государство здесь не причем, а вот ты, защитник коррупции, спросил бы у своего кумира как он за красивые кудри получал лакомые кусочки госсобственности за бесценок. Хотя тут у меня претензий никаких, это была обычная практика в те времена, кто старое помянет тому из глаз вон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Amat написав:А кто-нибудь может мне объяснить, почему при всех "прогнозах" по экономике и курсу рынок недвижимости поднял цены на 10% ?! Это потому, что спрос так вырос или они там все идиоты (с учетом прогнозов) ?
З.Ы. Важно понимать, что объекты, о которых я говорю выставлены на продажу уже больше года!!!