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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5202520352045205

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 266
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
2%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
8%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
14%
36
28.01-28.5
11%
28
28.51-29.0
12%
32
29.01-29.5
5%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
56
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:38

  Grand Touring написав:
  hxbbgaf написав:Оно-то все так, но Буславец так открыто лоббирует Ахметку, что это уже перебор. И проблемы не только с электронэергией.
Согласен, им дай волю - пол Украины отключат и тарифы поднимут

Пока побоятся. Будут постепенно все делать в угоду рыжему бандюку.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:38

  komp написав:А 47 млрд. на руки раздавали? Или закрыли дырку в бюджете на 100 млрд.?
Эти 10 как раз оттуда.
бюджет - это не что то абстрактное - те же зарплаты бюджетников или подрядчиков бюджета, те же люди и деньги на руки
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

komp написав:
  reus написав:20%, это по-божески.

Обличители коррупции потихоньку раскрываются.


Не завидуй Государство здесь не причем, а вот ты, защитник коррупции, спросил бы у своего кумира как он за красивые кудри получал лакомые кусочки госсобственности за бесценок. Хотя тут у меня претензий никаких, это была обычная практика в те времена, кто старое помянет тому из глаз вон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:31

у євровалюти на цьому тижні схоже буде пробиття глобальної підтримки (по історичним низам)
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 02:55

  Amat написав:А кто-нибудь может мне объяснить, почему при всех "прогнозах" по экономике и курсу рынок недвижимости поднял цены на 10% ?!
Это потому, что спрос так вырос или они там все идиоты (с учетом прогнозов) ?

З.Ы. Важно понимать, что объекты, о которых я говорю выставлены на продажу уже больше года!!!


В гривне поднял?... Потому что гривня упала.
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