Елена8 написав:Эмиссия пойдёт не только в гривне, но и доллар/ евро
Умная? ФРС и ЕЦБ свяжут потом напечатанное под 2-3% годовых на депосертификатах и постепенно будут сжигать до следующего кризиса. А НБУ сможет связать разве что под 10-15%%, а значит краткосрочный толк.
Вот и думайте, где эмиссия, а где "количественное смягчение".
весь об'єм не звяжуть, нинішня емісія аукнеться ослабленням долара, американська економіка - виражений фінансовий пузир, коли звичайні споживачі тратять кредитні кошти, а крупні гравці надувають фінансові пузирі, зараз порядок порушений, маємо ін'єкцію необеспеного фіату, який великою мірою піде просто на роздув грошової маси із відповідними наслідками
У 2008-2010 QE1-3 було створено $3+ трлн. Усі вони були зв'язані на депосертифікатах ФРС коли виконали свою місію, поступово стерилізувалися, десь половина.
Банківські депозити українців зросли за місяць на 25 мільярдів За березень сума вкладів фізичних осіб у банках-учасника Фонду гарантування вкладів збільшилась на 25 мільярдів гривень (до 520,34 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2020 року вклади у національній валюті становлять 285,39 млрд грн, в іноземній - 234,85 млрд грн
При каждой девальвации недвига дешевела в у.е.- дешевела аренда- падал уровень ЗП . 2008, 2014-15- были относительно мягкими , заробитчане- как сейчас будет... но думаю падение по тем же графикам, может глубже. А вот это все баксов напечатали, введение амеро)) вот-вот- может чел в бетоне просто, в хорошем смысле)
Zebra написав:Умная? ФРС и ЕЦБ свяжут потом напечатанное под 2-3% годовых на депосертификатах и постепенно будут сжигать до следующего кризиса. А НБУ сможет связать разве что под 10-15%%, а значит краткосрочный толк.
Вот и думайте, где эмиссия, а где "количественное смягчение".
весь об'єм не звяжуть, нинішня емісія аукнеться ослабленням долара, американська економіка - виражений фінансовий пузир, коли звичайні споживачі тратять кредитні кошти, а крупні гравці надувають фінансові пузирі, зараз порядок порушений, маємо ін'єкцію необеспеного фіату, який великою мірою піде просто на роздув грошової маси із відповідними наслідками
У 2008-2010 QE1-3 було створено $3+ трлн. Усі вони були зв'язані на депосертифікатах ФРС коли виконали свою місію, поступово стерилізувалися, десь половина.
іі? ваші допущення основані тільки на тій кризі? зараз запуск станка на 2 трлн., як мертвому припарки, попереду ще великий бюджетний дефіцит, падіння економіки, банкрутства, безробіття, які ще депосертифікати? тоді також ручними методами зупиняли економічну діяльність (як зараз)? грошова маса з того часу виросла більш чим 2 рази, "стерилізувалася" вона основним чином надувом пузирів, ... в нинішній ситуаці із монетарною політикою США просто включили Попандопало
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
холява написав:Это повлечет за собой увеличение товарооборота. Люди ведь будут покупать себе и еду и промышленные товары. Именно это будет толчком для торговли и потребления . А в последствии запуска производства при достаточном потреблении.
И как вишенка на торте- обесценивание сбережений и невозможность скопить на что-то более ценное чем рулон туалетной бумаги. А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда
Zebra написав:Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался.
это новость выше навеяла, что вклады выросли на 25 млрд грн за март? Типичная манипуляция сознанием. Сумма вкладов уменьшилась, а рост получился только в гривнах из-за того что курс в марте вырос на 15%. Кроме того, валютные вклады не выдавали на руки аргументируя самолетами.
Мне Ощад уже второй день задерживает выдачу валютного вклада, с учетом выходных получиться 4 дня, если не выдадут в понедельник прийдется писать в НБУ - хоть поприкалуюсь, что напишут в этот раз.