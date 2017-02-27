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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 521152125213521452155216>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 268
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
56
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:42

  Вкладчик1234 написав:
  Елена8 написав:Эмиссия пойдёт не только в гривне, но и доллар/ евро

Как эмиссия долларов и евро попадёт в Украину?

самальотами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:58

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  Елена8 написав:Эмиссия пойдёт не только в гривне, но и доллар/ евро

Умная? ФРС и ЕЦБ свяжут потом напечатанное под 2-3% годовых на депосертификатах и постепенно будут сжигать до следующего кризиса. А НБУ сможет связать разве что под 10-15%%, а значит краткосрочный толк.

Вот и думайте, где эмиссия, а где "количественное смягчение".

весь об'єм не звяжуть, нинішня емісія аукнеться ослабленням долара, американська економіка - виражений фінансовий пузир, коли звичайні споживачі тратять кредитні кошти, а крупні гравці надувають фінансові пузирі, зараз порядок порушений, маємо ін'єкцію необеспеного фіату, який великою мірою піде просто на роздув грошової маси із відповідними наслідками

У 2008-2010 QE1-3 було створено $3+ трлн. Усі вони були зв'язані на депосертифікатах ФРС коли виконали свою місію, поступово стерилізувалися, десь половина.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:07

Банківські депозити українців зросли за місяць на 25 мільярдів
За березень сума вкладів фізичних осіб у банках-учасника Фонду гарантування вкладів збільшилась на 25 мільярдів гривень (до 520,34 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок квітня 2020 року вклади у національній валюті становлять 285,39 млрд грн, в іноземній - 234,85 млрд грн

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,0%, а загальна сума їх вкладів на 1 квітня 2020 року склала 31,87 млрд грн (6,1% від загальної суми вкладів).
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/24/659787/
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:08

  Proofy написав:
  Moneta написав:Вчерашнее снижение ставки - попытка принудить банки к выкупу овгз у убегаюзтх спекулянтов. Но это только усилит отток из БС вкладчиков. Короче коммерческим банкам не позавидуешь.
что мешает ставку повышенную делать? кококард в пример.


Ну технически у нбу сейчас дешевле брать рефинанс, чем у вкладчиков. Но возникает вопрос как удержать деполюдей, ведь 8% в гривне это смешно.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:10

При каждой девальвации недвига дешевела в у.е.- дешевела аренда- падал уровень ЗП . 2008, 2014-15- были относительно мягкими , заробитчане- как сейчас будет... но думаю падение по тем же графикам, может глубже. А вот это все баксов напечатали, введение амеро)) вот-вот- может чел в бетоне просто, в хорошем смысле)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:21

  Moneta написав:
  Proofy написав:
  Moneta написав:Вчерашнее снижение ставки - попытка принудить банки к выкупу овгз у убегаюзтх спекулянтов. Но это только усилит отток из БС вкладчиков. Короче коммерческим банкам не позавидуешь.
что мешает ставку повышенную делать? кококард в пример.


Ну технически у нбу сейчас дешевле брать рефинанс, чем у вкладчиков. Но возникает вопрос как удержать деполюдей, ведь 8% в гривне это смешно.

Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:30

Moneta ведь 8% в гривне это смешно. Балованные мы. В России 6-7% по дереву - это уже очень шикарно.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:31

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Умная? ФРС и ЕЦБ свяжут потом напечатанное под 2-3% годовых на депосертификатах и постепенно будут сжигать до следующего кризиса. А НБУ сможет связать разве что под 10-15%%, а значит краткосрочный толк.

Вот и думайте, где эмиссия, а где "количественное смягчение".

весь об'єм не звяжуть, нинішня емісія аукнеться ослабленням долара, американська економіка - виражений фінансовий пузир, коли звичайні споживачі тратять кредитні кошти, а крупні гравці надувають фінансові пузирі, зараз порядок порушений, маємо ін'єкцію необеспеного фіату, який великою мірою піде просто на роздув грошової маси із відповідними наслідками

У 2008-2010 QE1-3 було створено $3+ трлн. Усі вони були зв'язані на депосертифікатах ФРС коли виконали свою місію, поступово стерилізувалися, десь половина.

іі? ваші допущення основані тільки на тій кризі?
зараз запуск станка на 2 трлн., як мертвому припарки, попереду ще великий бюджетний дефіцит, падіння економіки, банкрутства, безробіття, які ще депосертифікати? тоді також ручними методами зупиняли економічну діяльність (як зараз)?
грошова маса з того часу виросла більш чим 2 рази, "стерилізувалася" вона основним чином надувом пузирів, ... в нинішній ситуаці із монетарною політикою США просто включили Попандопало
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:41

  холява написав:Это повлечет за собой увеличение товарооборота.
Люди ведь будут покупать себе и еду и промышленные товары.
Именно это будет толчком для торговли и потребления .
А в последствии запуска производства при достаточном потреблении.
И как вишенка на торте- обесценивание сбережений и невозможность скопить на что-то более ценное чем рулон туалетной бумаги. А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:44

  Zebra написав:Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался.

это новость выше навеяла, что вклады выросли на 25 млрд грн за март? Типичная манипуляция сознанием. Сумма вкладов уменьшилась, а рост получился только в гривнах из-за того что курс в марте вырос на 15%. Кроме того, валютные вклады не выдавали на руки аргументируя самолетами.

Мне Ощад уже второй день задерживает выдачу валютного вклада, с учетом выходных получиться 4 дня, если не выдадут в понедельник прийдется писать в НБУ - хоть поприкалуюсь, что напишут в этот раз.
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