Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:47

Ну технически у нбу сейчас дешевле брать рефинанс, чем у вкладчиков. Но возникает вопрос как удержать деполюдей, ведь 8% в гривне это смешно. Ну технически у нбу сейчас дешевле брать рефинанс, чем у вкладчиков. Но возникает вопрос как удержать деполюдей, ведь 8% в гривне это смешно.

Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался. Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался.

під 2% я можу у Польщу покласти, у злотому, який через рік дасть до долара +10% під 2% я можу у Польщу покласти, у злотому, який через рік дасть до долара +10%

