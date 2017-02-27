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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52125213521452155216>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 268
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
56
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:46

  Елена8 написав:А в последствии запуска производства при достаточном потреблении. И как вишенка на торте- обесценивание сбережений и невозможность скопить на что-то более ценное чем рулон туалетной бумаги. А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда
Так зачем вы продаете тогда? Храните в м2.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:47

  Zebra написав:
  Moneta написав:
  Proofy написав:
Ну технически у нбу сейчас дешевле брать рефинанс, чем у вкладчиков. Но возникает вопрос как удержать деполюдей, ведь 8% в гривне это смешно.

Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался.

під 2% я можу у Польщу покласти, у злотому, який через рік дасть до долара +10%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:52

Результаты интервенций за неделю

На этой неделе НБУ интервенил только в среду.
Тогда он купил 28.6 млн. Вся сумма была выкуплена методом интервенции по единому курсу.

За последних 4 недели чистая покупка составила 627 млн.
С начала года чиста продажа составила 840 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:53

  Вкладчик1234 написав:
  x_zardoz написав:Как вариант - заканчивающиеся грн депо народ тратит на жильё (не понимая что будет с долларом)

Ахахах :)

Или наоборот


Что-бы жилье дорожало в долларах, должны расти доходы населения в этих самых долларах. Иначе предложение ничем не будет подкреплено. Можно к ценнику пририсовать 10-20-50% но где взять покупателя ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:02

В четверг 30 апреля НБУ проведет первый тендер на 90 дней.
Он вряд-ли повлияет на курс.

Далее 1,2, 3 мая выходные.
Потом будет рабочая неделя
4 - пон
5 - вт
6 - ср
7 - чт
8 - пятница , а вот в пятницу, уже может быть раздадут первый 5-летний рефинанс.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:04

  Сибарит написав:На этой неделе НБУ интервенил только в среду.
Тогда он купил 28.6 млн. Вся сумма была выкуплена методом интервенции по единому курсу.

И Сити 3 дня не выходил, что может говорить о том, то они неплохо сработались и хлеб друг у друга не забирают.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:07

  Tatkaumnihka написав:При каждой девальвации недвига дешевела в у.е.- дешевела аренда- падал уровень ЗП . 2008, 2014-15- были относительно мягкими , заробитчане- как сейчас будет... но думаю падение по тем же графикам, может глубже. А вот это все баксов напечатали, введение амеро)) вот-вот- может чел в бетоне просто, в хорошем смысле)

Может это и не плохо быть в бетоне сейчас? Я вот осталась абсолютно без работы -живу за счёт квартирантов. Если бы квартирантов не было-уже бы проедала запасы.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:08

Картинку по динамике остатков в ОВГЗ залил сюда.
https://prnt.sc/s5avua

Может кто знает, как делать что-бы картинка была на форуме видна ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:09

  Grand Touring написав:
  Елена8 написав:А в последствии запуска производства при достаточном потреблении. И как вишенка на торте- обесценивание сбережений и невозможность скопить на что-то более ценное чем рулон туалетной бумаги. А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда
Так зачем вы продаете тогда? Храните в м2.

Я ничего не продаю. Вопрос в том что делать с деньгами сумма которых для покупки недвижимости не достаточная.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:16

flyman злотий опустився вже на більше ніж на 10%. Які є чинники які можуть зміцнити злотий? Якщо дивитись по ситуації їм не вистачає зараз наших людей, в скоріш за все швидше останні ніхто не зможе приїхати в Польщі для того щоб підзароьити, через це економіка вже втрачає
zakalakateryna
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