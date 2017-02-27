Елена8 написав:А в последствии запуска производства при достаточном потреблении. И как вишенка на торте- обесценивание сбережений и невозможность скопить на что-то более ценное чем рулон туалетной бумаги. А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда
Tatkaumnihka написав:При каждой девальвации недвига дешевела в у.е.- дешевела аренда- падал уровень ЗП . 2008, 2014-15- были относительно мягкими , заробитчане- как сейчас будет... но думаю падение по тем же графикам, может глубже. А вот это все баксов напечатали, введение амеро)) вот-вот- может чел в бетоне просто, в хорошем смысле)
Может это и не плохо быть в бетоне сейчас? Я вот осталась абсолютно без работы -живу за счёт квартирантов. Если бы квартирантов не было-уже бы проедала запасы.
Елена8 написав:А в последствии запуска производства при достаточном потреблении. И как вишенка на торте- обесценивание сбережений и невозможность скопить на что-то более ценное чем рулон туалетной бумаги. А недвижимость опять станет недвижимостью, а не активом на который можно скопить за 2-5 лет усиленного труда
Так зачем вы продаете тогда? Храните в м2.
Я ничего не продаю. Вопрос в том что делать с деньгами сумма которых для покупки недвижимости не достаточная.
flyman злотий опустився вже на більше ніж на 10%. Які є чинники які можуть зміцнити злотий? Якщо дивитись по ситуації їм не вистачає зараз наших людей, в скоріш за все швидше останні ніхто не зможе приїхати в Польщі для того щоб підзароьити, через це економіка вже втрачає