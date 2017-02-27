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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5213521452155216>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 268
25.01-25.5
6%
15
25.51-26.0
1%
4
26.01-26.5
5%
13
26.51-27.0
7%
20
27.01-27.5
14%
37
27.51-28.0
13%
36
28.01-28.5
10%
28
28.51-29.0
13%
34
29.01-29.5
4%
12
29.51-30.0
5%
13
больше 30
21%
56
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:19

  Елена8 написав:
Я ничего не продаю. Вопрос в том что делать с деньгами сумма которых для покупки недвижимости не достаточная.
Обратите внимание на Кировоградскую область, такие города как Новгородка, Голованевск, Новомиргород, Бобринец. Разве у вас не достаточная сумма для инвестиции в недвижимость? Купили и не переживаете об эмиссии.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Может кто знает, как делать что-бы картинка была на форуме видна ?

Как-то так :)
Зображення
Код: Виділити все
[url=https://image.prntscr.com/image/wsN7bzcNS9mse7Ct0eU88Q.png][img]https://image.prntscr.com/image/wsN7bzcNS9mse7Ct0eU88Q.png[/img][/url]


Адрес картинки с трудом выдрал из кода страницы, а потом вручную писал теги.
Не слишком дружелюбный хостинг. Хотлинкинг они явно не одобряют. Не уверен даже, что картинку увидит кто-то, кроме меня.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 24 кві, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:29

  zzzzzz написав:Картинку по динамике остатков в ОВГЗ залил сюда.
https://prnt.sc/s5avua

Может кто знает, как делать что-бы картинка была на форуме видна ?

Использовать другой хостинг. например я пользуюсь этим https://picua.org/. вроде проблем с отображением нет.

Зображення
Востаннє редагувалось Kalgan в П'ят 24 кві, 2020 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:30

  Grand Touring написав: Обратите внимание на Кировоградскую область, такие города как Новгородка, Голованевск, Новомиргород, Бобринец. Разве у вас не достаточная сумма для инвестиции в недвижимость? Купили и не переживаете об эмиссии.

Это все неликвиды.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:35

  Елена8 написав:Это все неликвиды.
Да ну бросьте! Когда пойдет эмиссия все будут избавляться от денег и ваша двушка в центре (Бобринца) улетит как жаренный пирожок!
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:39

  Tatkaumnihka написав: может чел в бетоне просто, в хорошем смысле)

"в хорошем смысле" - це труп, забетонований у фундамент ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:43

Ну технически у нбу сейчас дешевле брать рефинанс, чем у вкладчиков. Но возникает вопрос как удержать деполюдей, ведь 8% в гривне это смешно.[/quote]
Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался.[/quote][/quote]
під 2% я можу у Польщу покласти, у злотому, який через рік дасть до долара +10%[/quote]


Сомневаюсь....
Злотый падает почти постоянно ,относительно $
https://m.ru.investing.com/currencies/usd-pln
Или что то не понял в Вашем утверждении?
komant733
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:43

  Kalgan написав:
  zzzzzz написав:Картинку по динамике остатков в ОВГЗ залил сюда.
https://prnt.sc/s5avua

Может кто знает, как делать что-бы картинка была на форуме видна ?

Использовать другой хостинг. например я пользуюсь этим https://picua.org/. вроде проблем с отображением нет.

Зображення



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:44

  aleksandr-musienko написав:Moneta ведь 8% в гривне это смешно. Балованные мы. В России 6-7% по дереву - это уже очень шикарно.

На росії такий погляд на світ , що є мкад, замкаддя (сибір) та закордон.

Закордон більшьість не цікавить (щоб там валюту купляти) тому вони живуть в рейхсрупіях. Сємь працентав, семь працентав, ето жє нє пара центав... (С)
Українець більше дивиться на зовнішній світ, порівнює ставки у різних валютах, і знає ціну гривні :) тому ці 8 відсотків приваблюють не надто.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:44

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zzzzzz
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