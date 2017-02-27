Елена8 написав: Я ничего не продаю. Вопрос в том что делать с деньгами сумма которых для покупки недвижимости не достаточная.
Обратите внимание на Кировоградскую область, такие города как Новгородка, Голованевск, Новомиргород, Бобринец. Разве у вас не достаточная сумма для инвестиции в недвижимость? Купили и не переживаете об эмиссии.
Grand Touring написав: Обратите внимание на Кировоградскую область, такие города как Новгородка, Голованевск, Новомиргород, Бобринец. Разве у вас не достаточная сумма для инвестиции в недвижимость? Купили и не переживаете об эмиссии.
Ну технически у нбу сейчас дешевле брать рефинанс, чем у вкладчиков. Но возникает вопрос как удержать деполюдей, ведь 8% в гривне это смешно.[/quote] Наши люди и под 2% в гривне будут нести, и даже если налогом 50% обложить, чтоб чистыми на руки 1% получался.[/quote][/quote] під 2% я можу у Польщу покласти, у злотому, який через рік дасть до долара +10%[/quote]
aleksandr-musienko написав:Moneta ведь 8% в гривне это смешно. Балованные мы. В России 6-7% по дереву - это уже очень шикарно.
На росії такий погляд на світ , що є мкад, замкаддя (сибір) та закордон.
Закордон більшьість не цікавить (щоб там валюту купляти) тому вони живуть в рейхсрупіях. Сємь працентав, семь працентав, ето жє нє пара центав... (С) Українець більше дивиться на зовнішній світ, порівнює ставки у різних валютах, і знає ціну гривні тому ці 8 відсотків приваблюють не надто.