Anadonta написав:Правительство представило план выхода из карантина: https://thebabel.com.ua/news/42482-urya ... vatimetsya Как по мне - очень медленно и как всегда через ж... Боюсь, что при таком раскладе падение ВВП на 5-7% (или сколько они там наванговали?) и курс 29.20 - очень оптимистичный сценарий.
Нормальный такой выход(без сарказма).
А падение ВВП это факт,вопрос на сколько или как адекватно посчитают.
А по пшенице странные вещи творятся,наши верховные жрецы спрогнозировали минус 20% к общему урожаю,вернее надеялись на минимум 78 мио тонн,а теперь вангуют 60,так вот пшеница сегодня за день потеряла 3%,кукуруза один,но она уже упала примерно на 20% за пару месяцев.
Короче со всех сторон печалька.
Сталь в пол,что цены,что объёмы,заробитчане тоже меньше перешлют. Единственный плюс это падение цены на импортные энергоносители. Трудно сказать что перевесит на чаше гривневых весов,это меньше валюты за горючку или падение экспорта и поступления от заробитчан. Вангую больший урон будет от потерь в экспорте и притоке валюты от гастриков. Плюс аппетиты правительства по эмиссии,никто сейчас не может сказать сколько напечатают и как сильно это подействует\бомбанёт,но думаю будет вдвойне больно,когда кинутые грндеполюди будут переворачиваться даже в валютдепо. В общем всё ясно с курсом,очередной обвальчик и ступенька на графике,главное чтобы правительство не увлеклось сильно распилом бюджетного бабла и игрой в социальные доганялки со станка,сначала по 1000 пенсионерам,потом закроем долги олигархов со станка за электроэнергию,потом отменим налоги ахметовым,потом построим больше дорог за эмиссионное бабло,может и сорвёмся в штопор,без доверия к валюте и бюджетной дисциплины нас ждёт кошмар.
А пока можно купить по 27.30,это уже устаканеный и хороший курс,ятакдумаю это дно с учётом всех вводных. Никаких 25-26 уже точно не может быть даже в теории.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
75stasstas75 написав:TylerTruman_ А сколько гривна утратила с тех времен ? вот именно, намного больше, так что вывод сам собой напрашивается
навіщо ви мені адресували це повідомлення? воно має відношення до моїх аргументів, чи я когось агітував за гривню, як валюту фіксації профіту? у расєйского рубля за цей час була в 2 рази менша девальвація до долара, чим в гривні, але все рівно який толк вести розмову про міцність валют розвиваючихся країн? річ була про те, що є інтелектуали, які вважають, що кАтлєти в доларові = збереження капіталу, що звісно так не є, втрата третини купівельної спроможності за 20 років - це багато, ... а що робить? гривня із кризи доткомів до зараз девальвувала до долара на більше ніж 400%, але, наприклад, ціна золота відносно долара з того часу змінилася практично на такий же відсоток, але зі знаком +, або можете згадати на скільки в доларовому еквіваленті виросла ціна нерухомості у відомій вам локації, ... мій поінт в тому, що долар - це досить міцний і високоліквідний фіат, який добре підходить для фіксації профіту, але не для примітивного накопичення капіталу типу депо, чи матрац, ... і вище річ йшла про те, що зараз час підвищенних ризиків для слабшання долара.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.
orest написав:Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили. Спробую зробити висновки. А зараз коротко відповім на питання, які Ви задали. Я і так написав досить великий текст, який мало хто прочитав до кінця, ще там розписувати, хто і як працює (тим більше, всі чудово знають, хто як працює, навіть коли роблять вигляд, що ні. Я зараз не про Вас, а про монет з сомілітарками). Так, кінотеатри не працюють зараз зовсім, але це не смертельно, а щодо спортзалів: де ви бачили зал, який не бере оплату наперед? Спортлайф бере оплату на рік на перед, хтось на квартал, вони поки зовсім не відчувають жодних проблем. Щодо інтернет магазинів, а в чому проблеми їх відкрити? Це завдання вже під силу любому ІТішнику, навіть ще безбородому. Крім того, хто заборонив використовувати вже існуючі площадки як от Розетка, ОЛХ, ПРОМ, КАСТА і тд? А ще, у Львові дуууже багато магазинів-магазинчиків-навіть продавців з базарів успішно реалізовують свою продукцію через фейсбук з інстаграмом. Виявляється, цей інтернет-непотріб можна з величезною користю використовувати. Щодо асортименту, асортимент зараз максимально безболісний: сезону весна-осінь 2020. Це не зимове взуття чи кожухи з пуховиками, сезон реалізації яких дійсьно короткий. Щодо неофіційного працевлаштування, якраз в тому дописі я все і описав, треба працювати офіційно. Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах. І ще до написаного в коментованому Вами повідомленні
Через пандемію коронавірусу і закриття кордонів страждають фермери Західної Європи. Для виконання сезонних робіт доводиться привозити гастарбайтерів чартерами.
https://24tv.ua/u_zahidniy_yevropi_gast ... i_n1328901 Маю знайомих в Німеччині, Польщі, Нідерландах, вони підтверджують, що сезонний врожай під загрозою через брак працівників. В такій ситуації ми б могли в рази збільшити експорт городини-овочів, але наші на херсонщині-миколаївщині-одещині все викидають на смітники, адже працювати є кому, але все начорно і якщо не продадуть вздовж дороги (бо базари закриті) то все, інші цивілізовані шляхи їм закриті, бо ні дозволів ні сертифікатів, ні гігієнічних висновків. Сумно... Щодо того, що реально впливає на курс, я писав ось тут viewtopic.php?p=4938074#p4938074
Как же далеки вы от народа.
І людина, яка комусь мєнторським тоном робила зауваження про коментар про замовлення їжі з рнсторану, причому в своєму специфічному стилі на півсторінки, і просила бути поскромніше в цьому опусі на три сторінки мимо ходом відмітив, що під ним аж 500 чоловік... На його думку це повинно підвищити його статус! Цікаво на фінансовому форумі хоч одна людина використала його оцю нескінченну писанину для заробітку грошей??!! А то якийсь аналог нині модної он-лайн школи для середніх класів!
orest написав:Воістинну Воскрес. Не конче приємно, мяко кажучи, бути прирівняним до "лику" персонажів, яких Ви озвучили. Спробую зробити висновки. А зараз коротко відповім на питання, які Ви задали. Я і так написав досить великий текст, який мало хто прочитав до кінця, ще там розписувати, хто і як працює (тим більше, всі чудово знають, хто як працює, навіть коли роблять вигляд, що ні. Я зараз не про Вас, а про монет з сомілітарками). Так, кінотеатри не працюють зараз зовсім, але це не смертельно, а щодо спортзалів: де ви бачили зал, який не бере оплату наперед? Спортлайф бере оплату на рік на перед, хтось на квартал, вони поки зовсім не відчувають жодних проблем. Щодо інтернет магазинів, а в чому проблеми їх відкрити? Це завдання вже під силу любому ІТішнику, навіть ще безбородому. Крім того, хто заборонив використовувати вже існуючі площадки як от Розетка, ОЛХ, ПРОМ, КАСТА і тд? А ще, у Львові дуууже багато магазинів-магазинчиків-навіть продавців з базарів успішно реалізовують свою продукцію через фейсбук з інстаграмом. Виявляється, цей інтернет-непотріб можна з величезною користю використовувати. Щодо асортименту, асортимент зараз максимально безболісний: сезону весна-осінь 2020. Це не зимове взуття чи кожухи з пуховиками, сезон реалізації яких дійсьно короткий. Щодо неофіційного працевлаштування, якраз в тому дописі я все і описав, треба працювати офіційно. Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах. І ще до написаного в коментованому Вами повідомленні
Через пандемію коронавірусу і закриття кордонів страждають фермери Західної Європи. Для виконання сезонних робіт доводиться привозити гастарбайтерів чартерами.
https://24tv.ua/u_zahidniy_yevropi_gast ... i_n1328901 Маю знайомих в Німеччині, Польщі, Нідерландах, вони підтверджують, що сезонний врожай під загрозою через брак працівників. В такій ситуації ми б могли в рази збільшити експорт городини-овочів, але наші на херсонщині-миколаївщині-одещині все викидають на смітники, адже працювати є кому, але все начорно і якщо не продадуть вздовж дороги (бо базари закриті) то все, інші цивілізовані шляхи їм закриті, бо ні дозволів ні сертифікатів, ні гігієнічних висновків. Сумно... Щодо того, що реально впливає на курс, я писав ось тут viewtopic.php?p=4938074#p4938074
Как же далеки вы от народа.
І людина, яка комусь мєнторським тоном робила зауваження про коментар про замовлення їжі з рнсторану, причому в своєму специфічному стилі на півсторінки, і просила бути поскромніше в цьому опусі на три сторінки мимо ходом відмітив, що під ним аж 500 чоловік... На його думку це повинно підвищити його статус! Цікаво на фінансовому форумі хоч одна людина використала його оцю нескінченну писанину для заробітку грошей??!! А то якийсь аналог нині модної он-лайн школи для середніх класів!
Zebra написав:TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.
І нєт дєнєг кроме доллара (с)
Ну так Европа и США делают большие покупки в кредит потому что накопить не реально. Только на постсоветском пространстве люди копят деньги на жильё, образование, машину
Востаннє редагувалось Елена8 в П'ят 24 кві, 2020 23:16, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Підімною зараз майже 500 чоловік у всіх найбільших містах України і всі офіційно і дддааалллеко не на мінімалці. З початку карантину найбільше роботи на підприємстві у відділу кадрів (саме так, не люблю того новомоднього айчари) та бухгалтерії адже звільнити нікого просто так не можна, а тепер тим більше. Більше того, навіть за власний рахунок не так просто когось відправити. Тому і завалені заявами на відпустку, наказами на роботу дистанційно і тд, адже є і багато з інших довколишніх містечок і сіл, які не можуть добратися, є і 60+ є і з групи ризику: діабет, серцеві захворювання. Наголошую ще раз, якщо оформлені офіційно, то ніхто зараз без засобів до існування не сидить, навіть в кінотеатрах і спорткомплексах.
Підприємство, виробництво, не державне, офпрацевлаштування, на карантин - за власний рахунок, без збереження зарплати...
Згадалися розповіді Василя з Рівного про 300 метровий офіс і мангал біля входу... З тієї ж опери! Так Василь вже перестав нам писати про свій великий бізнес... Так новий з’явився! Щось західний регіон нам одних видатних бізнесменів дає! Василь, будівельник, Орест... Прям кузніца кадрів! Нема кому і в Польщу на хладобойні їздити! І всі такі плодовиті в писанині!