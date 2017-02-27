Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:33

75stasstas75 написав: TylerTruman_

А сколько гривна утратила с тех времен ? вот именно, намного больше, так что вывод сам собой напрашивается А сколько гривна утратила с тех времен ? вот именно, намного больше, так что вывод сам собой напрашивается

навіщо ви мені адресували це повідомлення? воно має відношення до моїх аргументів, чи я когось агітував за гривню, як валюту фіксації профіту?у расєйского рубля за цей час була в 2 рази менша девальвація до долара, чим в гривні, але все рівно який толк вести розмову про міцність валют розвиваючихся країн?річ була про те, що є інтелектуали, які вважають, що кАтлєти в доларові = збереження капіталу, що звісно так не є, втрата третини купівельної спроможності за 20 років - це багато, ... а що робить? гривня із кризи доткомів до зараз девальвувала до долара на більше ніж 400%, але, наприклад, ціна золота відносно долара з того часу змінилася практично на такий же відсоток, але зі знаком +, або можете згадати на скільки в доларовому еквіваленті виросла ціна нерухомості у відомій вам локації,... мій поінт в тому, що долар - це досить міцний і високоліквідний фіат, який добре підходить для фіксації профіту, але не для примітивного накопичення капіталу типу депо, чи матрац, ... і вище річ йшла про те, що зараз час підвищенних ризиків для слабшання долара.