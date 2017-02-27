Додано: Суб 25 кві, 2020 00:58

Елена8 написав: Zebra написав: TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.



І нєт дєнєг кроме доллара (с) TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.І нєт дєнєг кроме доллара (с)

Ну так Европа и США делают большие покупки в кредит потому что накопить не реально. Только на постсоветском пространстве люди копят деньги на жильё, образование, машину Ну так Европа и США делают большие покупки в кредит потому что накопить не реально. Только на постсоветском пространстве люди копят деньги на жильё, образование, машину

Да уж дела совсем плохи(((( если бетонные загонялы активизировались на валютной ветке. Если, что я с вами! Но только, должен вам заметить, что эти ваши посты не очень действуют, я встромил копыта в бетон на волне подъема оптимизма 2019 года, на победах Зе команды и вере в перемены. И уже понимаю в какую опу попал, и смерился. Если че я Луганчанин и знаю, какая опа нас ждет. В 2014 мы уезжали из луганска на 2 недели, (кто-то реально взял с собой очки, очко и тапочки) типа все нормализуется через пару недель. И вот 2019 год мы видим, команду ЗЕ, которые обещают реальное завершение конфликта в короткие сроки, но события говорят о том, что все происходит, как происходило, негодяи со всего мира воруют наши деньги(деньги налогоплательщиков Украины), перекладывают все риски на нас, и мы почему то опять должны госудорству?! Только я так и не понял почему я должен? У меня осталось недвиги в луганске, за основную квартиру мне в 2007 предлагали 180т.$; Другую купил за 140тыс.$ вложил в ремонт 50тыс.$ в 2006-2007 годах; Третью купил за 35тыс.$, 15тыс.$ в ремонт. Теперь это можно продать: 1-ю(основную): 21$ минус 159тыс.$; 2-ю: 20тыс.$ минус: 170тыс$; 3-ю 12тыс.$: минус 37тыс.$. Общий минус при продаже составит: 366тыс.$В в 19-ом я поверил в стабилизацию и купил бетон в Киеве за 90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта, новострой. Выставил на продажу с небольшой накруткой, звонков от реальных покупателей ноль, только рылы. Сейчас и они затихли. Я понимаю, что я попал, как и в первом случае, так и во втором, но вот в чем вопрос, кто в этом виноват, я? Или меня кто-то обманул и создал впечатление, что вложить мои средства в бетон это сохранить накопленное?! С этим мне предстоит разобраться в юридическом поле. Но я уверен, учитывая мой опыт, (дорогой опыт) что точно не я. И исходя из моего опыта, если не продать сейчас с небольшими потерями, это значит продать позже с огромными потерями! Поскольку эти пару недель перерастают в пару месяцев, а пару месяцев перерастают в пару лет и так далее... Решать вам. Я ни чего не продаю, жду и верю в успешное завершение конфликта, и в успешное разрешение ситуации с вирусом. Я плачу пенсию своим родителям, которые заработали её своим рабским трудом, верю в светлое будущее, и что родителей лишили заработанных средств мошенники, называющие себя слугами народа, не только из зе команды. Но меня не покидает вопрос почему я плачу за этот праздник жизни своим трудом и своими знаниями, разве я в этом виновен?! Почему все риски переложены на простых людей, а государство не при чем?! Поживем увидим. Конечно же у них все карты крапленые, но посмотрим, мы же это знаем)))) Всем оптимизма, честности и хорошего настроения!