Zebra написав:TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.
І нєт дєнєг кроме доллара (с)
Ну так Европа и США делают большие покупки в кредит потому что накопить не реально. Только на постсоветском пространстве люди копят деньги на жильё, образование, машину
те кто копил в выигрыше, 2008,2014(2020) года показали, что стоит та недвига. При очередном надувании пузыря ваша недвига опять будет дорожать, но это время ...
zzzzzz написав:Может кто знает, как делать что-бы картинка была на форуме видна ?
Как-то так Адрес картинки с трудом выдрал из кода страницы, а потом вручную писал теги. Не слишком дружелюбный хостинг. Хотлинкинг они явно не одобряют. Не уверен даже, что картинку увидит кто-то, кроме меня.
Проще всего сохранить картинку на рабочий стол и уже оттуда загрузить с превью.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Zebra написав:TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.
І нєт дєнєг кроме доллара (с)
сорян, але я стосовно капіталу керуюсь з точки зору трейдера, чи спекуля, хоча при цьому ще й працюючи в реальному секторі економіки, тому завжди хвилює 3 питання: як заробити? як не втратити? якщо попаду, то як мінімізувати збитки? ... а з написаного тобою, я не зрозумів, як робить нові гроші доларовий матрац (ти ж навіть не депозитчик, правильно?)? яка диверсифікація? і незрозуміло, що таке накопичувати на велику покупку, допустимо хтось найманий працівник і збирає якийсь час на новий автомобіль, ну, ок, може назбирає, а може злодії, чи банкопад не дадуть здійснитися мрії по запланованому шляху, але накопичення декілька десятків кіло баксів - це не суть до того, що обговорювали вище на фактично макро рівні, ... і я не агітую щоб абсолюно весь капітал був при ділі, по моїм міркам повинна бути вільна сума, яка забезпечує 2-3 місяців витрат, ... на рахунок кредитів, я, наприклад, ніколи не брав споживчих кредитів, а також користуюся дебетними картками, ... але в кредиті є також можливість заробити, іпотека під 10% в грн. на нерухомість, яка ж є заставою, за яку було внесено тільки третину вартості на той момент, і виплачується за рахунок квартирантів, чим не чудова інвестиція із залученням кредитних коштів? тим паче навіть при просадці нерухомості в ціні в кризовий час, девальвація грн. виходить на користь швидшого закриття кредиту, ... стосовно твоєї типу цитати, гроші часів золотого стандарту і нинішні фіатні гроші, як кажуть в Одесі - 2 великі різниці
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Zebra написав:TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.
І нєт дєнєг кроме доллара (с)
Ну так Европа и США делают большие покупки в кредит потому что накопить не реально. Только на постсоветском пространстве люди копят деньги на жильё, образование, машину
Да уж дела совсем плохи(((( если бетонные загонялы активизировались на валютной ветке. Если, что я с вами! Но только, должен вам заметить, что эти ваши посты не очень действуют, я встромил копыта в бетон на волне подъема оптимизма 2019 года, на победах Зе команды и вере в перемены. И уже понимаю в какую опу попал, и смерился. Если че я Луганчанин и знаю, какая опа нас ждет. В 2014 мы уезжали из луганска на 2 недели, (кто-то реально взял с собой очки, очко и тапочки) типа все нормализуется через пару недель. И вот 2019 год мы видим, команду ЗЕ, которые обещают реальное завершение конфликта в короткие сроки, но события говорят о том, что все происходит, как происходило, негодяи со всего мира воруют наши деньги(деньги налогоплательщиков Украины), перекладывают все риски на нас, и мы почему то опять должны госудорству?! Только я так и не понял почему я должен? У меня осталось недвиги в луганске, за основную квартиру мне в 2007 предлагали 180т.$; Другую купил за 140тыс.$ вложил в ремонт 50тыс.$ в 2006-2007 годах; Третью купил за 35тыс.$, 15тыс.$ в ремонт. Теперь это можно продать: 1-ю(основную): 21$ минус 159тыс.$; 2-ю: 20тыс.$ минус: 170тыс$; 3-ю 12тыс.$: минус 37тыс.$. Общий минус при продаже составит: 366тыс.$ В в 19-ом я поверил в стабилизацию и купил бетон в Киеве за 90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта, новострой. Выставил на продажу с небольшой накруткой, звонков от реальных покупателей ноль, только рылы. Сейчас и они затихли. Я понимаю, что я попал, как и в первом случае, так и во втором, но вот в чем вопрос, кто в этом виноват, я? Или меня кто-то обманул и создал впечатление, что вложить мои средства в бетон это сохранить накопленное?! С этим мне предстоит разобраться в юридическом поле. Но я уверен, учитывая мой опыт, (дорогой опыт) что точно не я. И исходя из моего опыта, если не продать сейчас с небольшими потерями, это значит продать позже с огромными потерями! Поскольку эти пару недель перерастают в пару месяцев, а пару месяцев перерастают в пару лет и так далее... Решать вам. Я ни чего не продаю, жду и верю в успешное завершение конфликта, и в успешное разрешение ситуации с вирусом. Я плачу пенсию своим родителям, которые заработали её своим рабским трудом, верю в светлое будущее, и что родителей лишили заработанных средств мошенники, называющие себя слугами народа, не только из зе команды. Но меня не покидает вопрос почему я плачу за этот праздник жизни своим трудом и своими знаниями, разве я в этом виновен?! Почему все риски переложены на простых людей, а государство не при чем?! Поживем увидим. Конечно же у них все карты крапленые, но посмотрим, мы же это знаем)))) Всем оптимизма, честности и хорошего настроения!
denstuch написав: Всем оптимизма, честности и хорошего настроения!
Всякие переселения народов и эмиграции всегда давались людям нелегко.
Я получил такое письмо:
«Милостивый государь, Павел Андреевич! Недалеко от вас, а именно в деревне Пестрове, происходят прискорбные факты, о которых считаю долгом сообщить. Все крестьяне этой деревни продали избы и всё свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, всё теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа: все буквально больны. Фельдшерица говорит: придешь в избу и что видишь? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мёрзлый картофель. Фельдшерица и Соболь (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель».
Zebra написав:TylerTruman_, ти або далекий від реалій, або трейдер на всю голову. Гроші потрібні для того, щоб не тільки їх витрачати, а й робити з них нові гроші або накаплювати на великі покупки. Золото, нерухомість, акції - це пасивні вкладення. Не маючи на руках котлєти, ти можеш тільки взяти кредитні під заставу своїх пасивів - і вже будеш програвати, бо заробляти гроші вже будуть на тобі кредитори.
І нєт дєнєг кроме доллара (с)
Ну так Европа и США делают большие покупки в кредит потому что накопить не реально. Только на постсоветском пространстве люди копят деньги на жильё, образование, машину
Да уж дела совсем плохи(((( если бетонные загонялы активизировались на валютной ветке. Если, что я с вами! Но только, должен вам заметить, что эти ваши посты не очень действуют, я встромил копыта в бетон на волне подъема оптимизма 2019 года, на победах Зе команды и вере в перемены. И уже понимаю в какую опу попал, и смерился. Если че я Луганчанин и знаю, какая опа нас ждет. В 2014 мы уезжали из луганска на 2 недели, (кто-то реально взял с собой очки, очко и тапочки) типа все нормализуется через пару недель. И вот 2019 год мы видим, команду ЗЕ, которые обещают реальное завершение конфликта в короткие сроки, но события говорят о том, что все происходит, как происходило, негодяи со всего мира воруют наши деньги(деньги налогоплательщиков Украины), перекладывают все риски на нас, и мы почему то опять должны госудорству?! Только я так и не понял почему я должен? У меня осталось недвиги в луганске, за основную квартиру мне в 2007 предлагали 180т.$; Другую купил за 140тыс.$ вложил в ремонт 50тыс.$ в 2006-2007 годах; Третью купил за 35тыс.$, 15тыс.$ в ремонт. Теперь это можно продать: 1-ю(основную): 21$ минус 159тыс.$; 2-ю: 20тыс.$ минус: 170тыс$; 3-ю 12тыс.$: минус 37тыс.$. Общий минус при продаже составит: 366тыс.$ В в 19-ом я поверил в стабилизацию и купил бетон в Киеве за 90 тыс.$, и в Харькове за 72тыс$ обе без ремонта, новострой. Выставил на продажу с небольшой накруткой, звонков от реальных покупателей ноль, только рылы. Сейчас и они затихли. Я понимаю, что я попал, как и в первом случае, так и во втором, но вот в чем вопрос, кто в этом виноват, я? Или меня кто-то обманул и создал впечатление, что вложить мои средства в бетон это сохранить накопленное?! С этим мне предстоит разобраться в юридическом поле. Но я уверен, учитывая мой опыт, (дорогой опыт) что точно не я. И исходя из моего опыта, если не продать сейчас с небольшими потерями, это значит продать позже с огромными потерями! Поскольку эти пару недель перерастают в пару месяцев, а пару месяцев перерастают в пару лет и так далее... Решать вам. Я ни чего не продаю, жду и верю в успешное завершение конфликта, и в успешное разрешение ситуации с вирусом. Я плачу пенсию своим родителям, которые заработали её своим рабским трудом, верю в светлое будущее, и что родителей лишили заработанных средств мошенники, называющие себя слугами народа, не только из зе команды. Но меня не покидает вопрос почему я плачу за этот праздник жизни своим трудом и своими знаниями, разве я в этом виновен?! Почему все риски переложены на простых людей, а государство не при чем?! Поживем увидим. Конечно же у них все карты крапленые, но посмотрим, мы же это знаем)))) Всем оптимизма, честности и хорошего настроения!
імхо, незрозуміла мораль історії, ви що взяли на себе ризик із нерухомістю, не будучи кваліфікованим спекульом? ...як розумію, ви ж хотіли заробити на перепродажу, або взагалі відмити через нерухомість зароблене непосильною працею, ... інше діло, якби річ йшла про вкладання в нерухомість під час банкопаду 14-15 років, або ставилася би ціль стати лендлордом (ви ж нічого не написали про плани здавати)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані